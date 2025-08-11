BOOX Note Air4 C Recensione

Sono sicuro che è successo a te: quando hai provato un eReader per la prima volta, hai pensato a quando sarebbe arrivato il giorno in cui smartphone, tablet e persino laptop e monitor avrebbero utilizzato la tecnologia inchiostro elettronico. Nel corso degli anni lo abbiamo visto evolversi più lentamente del previsto, soprattutto in termini di aggiornamento e colore, ma come abbiamo visto con l'ultimo modello da Boox, è abbastanza avanzato da permetterci di godere dei suoi vantaggi su altri dispositivi.

Il BOOX Note Air4 C può essere definito come un tablet sottile ed elegante che ti accompagna come un taccuino digitale... ma con un sacco di sapore analogico. Comprendere questo carattere e, soprattutto, pianificare l'uso specifico che si può o non si può fare di esso, è per noi fondamentale per poterne consigliare l'acquisto.

Perché se stai cercando le stesse funzionalità di, ad esempio, un iPad o un tablet top di gamma Android, ma con un display eInk, rimarrai deluso. Disincantati e guardalo dall'altra parte: il piacere di leggere e scrivere su questo quaderno viene prima, e poi è anche un tablet.

È un po' come il Boox Palma 2 (recensione), un eBook che può funzionare anche come smartphone. Un ibrido che, con i suoi pro e contro, Boox deve saper fare marketing per trovare il suo pubblico di destinazione.

Annuncio pubblicitario:

Come dicevo, e come previsto, durante i nostri test si sono distinte le funzioni di lettura e scrittura. Sebbene lo schermo appaia un po' più scuro e quindi meno contrastato di quello del Palma, il fattore di forma rende l'esperienza molto più naturale, in un formato 10.3-inch che si colloca nel punto giusto tra le dimensioni di un libro tradizionale e quelle di un fumetto.

Pensate che, oltre alla posizione verticale (che qui chiamerò tradizionale e non "verticale"), si può leggere e scrivere anche in orizzontale (che qui chiamerò blocco da disegno e non "orizzontale"). Questo è stato particolarmente comodo e la copertura pieghevole può essere utilizzata come supporto triangolare, come mostrato in una delle foto.

Quando si scrive a mano la risposta è fine e precisa, mentre la texture e-ink su ePaper compensa il fatto che la sensazione non è buona per impostazione predefinita come su un iPad con alcune protezioni speciali con rugosità della carta reale.

Ora puoi goderti le copertine dei tuoi e-book a colori e in un formato più grande dell'originale.

Annuncio pubblicitario:

Leggere in orizzontale con il supporto è un piacere che non conoscevi.

Per quanto riguarda comics, mi sono avvicinato a questo dispositivo con un interesse particolare, chiedendomi se potesse essere un sostituto di un tablet illuminato per consumare fumetti e manga senza doverli portare con me quando esco di casa, e anche per proteggere la vista di mio figlio, che trascorre le ore morte della stagione estiva divorando Mort & Phil, Asterix, o il dottor Stone.

E la conclusione? Beh, può tirarti fuori da un ingorgo, ma la verità è che, quando ho iniziato a scrivere questa recensione, il BOOX Note Air4 C non produce ancora colori e contrasti che rispettino il materiale originale dei fumetti. Questo può sembrare un commento eccessivamente purista, ma puoi guardare le immagini per capire cosa intendo. Come è assolutamente naturale e comprensibile oggi, i colori appaiono ancora più spenti e i neri sono grigi. In altre parole, i fumetti originali continuano a saltare all'occhio sia sulla carta che, sfortunatamente, sugli schermi dannosi di altri tablet, mentre qui semplicemente "sono". Il risultato che combina l'e-ink e il formato è accettabile e riduce l'affaticamento degli occhi, ma è tutt'altro che un sogno per leggere fumetti.

Prima di concludere sulle principali possibilità di utilizzo, parliamo delle questioni tecniche. Il dispositivo esegue Android 13 su un Octa-core accoppiato con 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo, che ha un bell'aspetto e non tende a moiré, utilizza la tecnologia di super aggiornamento di Boox per stampare ogni pagina alla massima velocità, ma ovviamente c'è ancora un ritardo palpabile inerente alla tecnologia rispetto a qualsiasi schermo LED. Questo è dato per scontato per impostazione predefinita quando si testa un dispositivo con ePaper, ma ho anche trovato le prestazioni complessive - del tipo che non ha nulla a che fare con l'aggiornamento dello schermo - un po' goffe per l'hardware di cui è dotato, per attività semplici come navigare sul Web o aprire e chiudere varie app. Per non parlare del tempo eterno necessario per aggiornare il dispositivo...

Qui puoi vedere il BOOX Note Air4 C insieme a due Boox Palmas.

La scrittura a mano sul BOOX Note Air4 C è qualcos'altro.

Questi piccoli problemi di prestazioni sono aggravati da alcune decisioni di progettazione a dir poco discutibili. All'esterno, ad esempio, la posizione della porta USB-C sul lato e non sopra o sotto lo schermo verticalmente, il che lo rende inaccessibile quando la custodia è chiusa. O il sistema di aggancio dello stilo, che è piuttosto strano e lo fa allentare in troppe occasioni. All'interno, soprattutto in termini di interfaccia e facilità d'uso, perché non è il sistema più agile o intuitivo. Compiti semplici come cercare una parola in un libro ci hanno richiesto un po' di tempo per imparare, in primo luogo per trovare una funzione che non dovrebbe essere così nascosta (soprattutto quando hai più spazio che nel Palma, dove è a portata di mano), e in secondo luogo perché, per qualche motivo, distingueva tra caratteri maiuscoli e minuscoli senza preavviso.

Tuttavia, questi inconvenienti svaniscono se il BOOX Note Air4 C soddisfa lo scopo che hai in mente (e si adatta al tuo budget, poiché è priced a oltre 500 euro). E qual è questo scopo? Principalmente, durante i nostri test abbiamo pensato a docenti e scrittori ma, soprattutto, studenti universitari. Questo "Quaderno" può essere il tuo lettore principale per libri di testo, documentazione aggiuntiva o qualsiasi altra cosa tu gli lanci. Puoi studiarlo comodamente senza bruciarti la retina. Puoi prendere appunti sopra i tuoi documenti o su quei libri. È possibile utilizzare le suite per ufficio, ad esempio aprire Excel tabelle accanto ai dati con la funzionalità split-screen. E poi hai il browser web, WhatsApp, Telegram, giornali e riviste a portata di mano... Se tutte queste possibilità sono esattamente ciò che stai cercando, finirai per sfruttare molto il Note Air4 C per questo anno accademico che sta per iniziare.

Ma prima, il temuto tempo di valutazione e valutazione. Ci è piaciuta l'evoluzione del Boox Palma al Boox Palma 2 nell'ultimo anno, anche se è stata più nel prezzo e nella posizione di mercato che nelle funzionalità. Vedendo i miglioramenti rispetto al Air3, speriamo che il BOOX Note Air4 C faccia qualcosa di simile e ne perfezioni le caratteristiche e la posizione del mercato, perché l'idea è molto promettente ed è già uno dei migliori tablet ePaper in circolazione.

Sembra bello, ma non capiamo perché abbiano messo la porta USB-C "lì".

Confronto: fumetti reali vs. risultato sul BOOX Note Air4 C.