Marshall Kilburn III

Mi piace molto Marshall. Durante tutti i miei anni trascorsi in sala prove, dietro la batteria, è stata la combinazione di un Fender Stratocaster and a Marshall AFD100 che suonava meglio, e Zound Industries ' gli altoparlanti Bluetooth economici, eleganti e ben costruiti sono stati buoni, praticamente su tutta la linea. Ho dato voti alti a Stanmore, Willen, Emberton e Woburn e non vedo l'ora di testare altri nuovi prodotti da Marshall.

Nel segmento degli altoparlanti Bluetooth wireless alimentati a batteria, Marshall è stato al top insieme a JBL in termini di quanto sia stato accuratamente ingegnoso e ben bilanciato il loro DSP, il che ha permesso loro di produrre un grande suono da piccoli altoparlanti/altoparlanti in un modo che a volte assomiglia alla pura magia (e mi riferisco principalmente a Emberton ).

Come sempre, il design è super cool, ma la tracolla inclusa sembra plasticosa e tagliente.

Kilburn è uno degli altoparlanti Bluetooth più grandi di Marshall, ma è comunque significativamente più piccolo e più portatile rispetto, ad esempio, a Woburn e Stanmore. È lungo 27 centimetri e largo 15 centimetri, pesa 3,9 chilogrammi e ha una batteria integrata che riproduce la tua musica per quasi 50 ore per carica, il che è ovviamente molto buono. C'è la ricarica rapida, che nel caso del Kilburn III offre otto ore di riproduzione tramite 20 minuti di ricarica tramite USB-C. Il design è più iconico che mai, il che significa che questo altoparlante sembra una piccola miniatura rivestita in pelle dei vecchi amplificatori per chitarra di Marshall incredibilmente eleganti. Sulla parte superiore, dove si trovano tutti i comandi, c'è una targhetta in ottone e i comandi sono di ottima qualità. Zound Industries ha anche aggiunto un pulsante di commutazione che ti consente di passare al brano successivo (o a quello precedente) nella tua playlist senza toccare il tuo cellulare.

Marshall descrive il suono del Kilburn III come 360° True Stereophonic Sound, che si ottiene tramite il loro chip/DSP caratteristico e tre amplificatori di Classe C che alimentano tre driver. Al centro c'è un woofer da 4" e su entrambi i lati ci sono due driver da 2" che gestiscono i medi e gli alti (1 x 30 watt e 2 x 10 watt). Il Kilburn III ha un ingresso AUX (che troppo spesso manca in molti dei modelli dei suoi concorrenti) e può fungere anche da power bank per coloro che desiderano utilizzare le 50 ore della batteria per caricare il proprio telefono cellulare, iPad o laptop.

Molta durata della batteria, molto suono coinvolgente, ma il profilo è più disordinato del solito.

Il Kilburn III è ben equipaggiato, progettato con stile e ha caratteristiche che sembrano sensate e ben bilanciate in relazione al tipo di altoparlante che è. È per questo motivo che è un peccato che non mi piaccia molto il modo in cui suona. Il suono caratteristico di Marshall è caldo, basso, giocoso e ha una tendenza cronica a fare musica rock, con chitarre distorte, maggiore giustizia rispetto agli altoparlanti Bluetooth di praticamente tutti i concorrenti. Marshall è praticamente sempre sintonizzato per il rock, cosa che dovrebbe essere, e funziona sempre nella mia esperienza. Il Kilburn III ha certamente una riproduzione dei bassi profonda e stretta, ma c'è una risonanza nell'altoparlante che raramente sento in altri altoparlanti da Zound Industries, e la gamma media è sottile e un po' disordinata. C'è molto controllo sulla riproduzione della voce, ma trovo che il suono complessivo sia disperso e un po' irrequieto, il che è sorprendente nel caso di Marshall.

300 sterline per questo sono in definitiva almeno 75 sterline di troppo.

Quando confronto il Kilburn III con il JBL Extreme III vecchio di diversi anni e significativamente più economico (che ha all'incirca le stesse dimensioni fisiche), è chiaro che il suono è un po' troppo sbilanciato e manca del controllo che l'altoparlante JBL offre ancora. Certo, il Extreme III offre 20 ore di autonomia mentre il Kilburn III dura ben 50 ore, ma per il resto direi che preferisco l'altoparlante JBL a tutti gli effetti, soprattutto considerando che costa £ 180 mentre il Kilburn III costa ben £ 300.