Logitech Flip Folio

Logitech è silenziosamente uno dei migliori produttori di accessori e, dalla serie MX agli accessori per tablet dettagliati e premurosi, puoi quasi sempre fidarti del fatto che i prodotti siano progettati deliberatamente e pensando all'uso effettivo.

La nuova custodia Flip Folio per iPad (in questo caso, la più piccola da 11" iPad Pro ) tenta ancora una volta di decifrare il codice apparentemente impossibile di creare una custodia adatta a tutti che soddisfi tutte le esigenze allo stesso tempo e finalmente spinga il tablet un passo avanti verso il diventare un mini laptop. È una missione che Logitech ha già intrapreso in passato, ma Flip Folio ci si avvicina molto.

Ok, allora cos'è? È una custodia classica che protegge la parte anteriore e posteriore del tuo iPad, lascia spazio per il tuo Apple Pencil e offre un supporto posizionabile sul retro in modo da poterlo inclinare come preferisci. Fin qui, tutto bene, ma il "trucco della festa" del Flip Folio è che c'è una rientranza magnetica nel rivestimento in gomma morbida sulla parte anteriore. Qui è dove viene posizionata una tastiera completamente separata, che può essere rimossa in un attimo.

Ciò significa che con Flip Folio, non devi sederti così vicino al tuo iPad, poiché la tastiera non è attaccata al dispositivo, ma c'è molta più libertà di utilizzare il tuo iPad come una vera e propria piattaforma di produzione.

Fin qui tutto bene, ma ci sono ancora alcuni problemi minori che Logitech deve assolutamente risolvere nelle iterazioni successive. Innanzitutto, questa tastiera è assolutamente geniale. È morbido, piacevole da usare e ha tasti eccellenti, ma sarebbe stato l'ideale se Logitech avesse trovato un modo per alzarlo leggermente per rendere l'angolazione più confortevole. Inoltre, la parte anteriore non può essere separata dall'iPad, quindi se, ad esempio, si posiziona il tablet in un supporto in modo che possa essere utilizzato come schermo supplementare su una postazione di lavoro, o semplicemente si desidera utilizzarlo senza la custodia pesante, questo non è possibile.

Detto questo, questo è un modo piuttosto carino per far funzionare un iPad come un laptop, rispettando la funzionalità unica che fa sì che sempre più persone lo utilizzino come sostituto di un vero laptop. Aprirlo, accendere la tastiera e posizionare entrambe le parti molto più comodamente su un tavolo è una comodità di cui è difficile fare a meno.

Uno di questi costa circa £ 160, che è considerevolmente inferiore a Magic Keyboard Apple di per iPad, ad esempio, ma sacrifichi anche la ricarica passthrough - il che significa che la tastiera deve essere caricata separatamente - e forse più criticamente, un trackpad. L'idea è che o non ne hai bisogno, o che usi un mouse separato se sei davvero serio, e posso davvero relazionarmi con questo.

In effetti, questo è pericolosamente vicino alla soluzione tuttofare che molti utenti di iPad hardcore stavano aspettando. La domanda è se la mancanza di un trackpad e di un passthrough spaventerà le persone quando vedranno che questo è in realtà più costoso del semplice acquisto di una cover economica e di una piccola tastiera da viaggio.