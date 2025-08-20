Partiamo col dire che non esiste un collegamento immediato o istintivo tra un'azienda che produce frullatori per frullati salutari e un team di Formula 1 competitivo. Sì, si può davvero scavare nel materiale della stampa, e dice che entrambi "combinano potenza e precisione", ma la verità è che questa connessione è un po' inverosimile.

Tuttavia, nonostante gli ovvi discorsi di marketing, non ci interessa davvero, perché proprio come con i modelli McLaren OnePlus ', il marchio arancione della scuderia aggiunge quasi sempre un tocco di stile ai prodotti dei loro partner, e questo non fa eccezione.

Ci sono tre prodotti "Nutribullet x McLaren Team" in questa linea: Portable, Pro 900 e Ultra. Gli ultimi due sono prodotti tradizionali Nutribullet, anche se leggermente aggiornati e con il linguaggio di design piuttosto attraente di McLaren come packaging, e Portable è in realtà... Beh, portatile nel senso che il frullatore stesso funziona a batteria, quindi puoi caricarlo con gli ingredienti e frullare al lavoro per un risultato finale fresco.

In ogni caso, si ottiene il bellissimo colore "McLaren Papaya", un materiale sorprendentemente resistente, e la ben nota funzionalità Nutribullet che è diventata la spina dorsale di così tante persone in tutto il mondo. E sì, ci sono ovviamente frullatori relativamente poco ingombranti che possono fare la stessa cosa, ma ancora una volta, devi solo accettare che certi prodotti, o anche produttori, sono preferiti per un motivo, e quando prendi uno di questi frullatori McLaren Nutribullet, capisci perché.

Tuttavia, per molti versi, è un prodotto abbastanza semplice da descrivere, in quanto in realtà è solo un frullatore con un contenitore che puoi avvitare e che poi funziona come un bicchiere portatile allo stesso tempo. L'idea è che prepari il tuo pasto direttamente nel tuo Nutribullet x McLaren F1 Team e che poi hai tutto ciò di cui hai bisogno in questa macchina. Questo ne limita l'uso, si potrebbe obiettare, ma d'altra parte, elimina anche il fastidio di raschiare il frullato dal frullatore esistente in una tazza di qualche tipo, poiché qui è tutto nella stessa macchina.

Se ci atteniamo al modello Ultra, ha un motore da 1200 watt, che di per sé non è innovativo: puoi ottenere un frullatore Tauros con 1800 watt per la metà di quello che Nutribullet sta chiedendo qui, ma ottieni una lama rivestita in titanio e tazze del frullatore abbinate realizzate da Tritan Renew con l'opzione di Nutribullet. Misurato esclusivamente in base alla potenza, è un po' deludente, ma in realtà è un po' come misurare le auto familiari esclusivamente in base alla potenza; È un fattore, ovviamente, ma non è l'unico modo per misurare la qualità o le prestazioni. L'importante è che non ho mai riscontrato problemi con la funzione frullatore stessa durante l'utilizzo di Ultra.

Ma la cosa divertente è che non ho riscontrato alcun problema nemmeno con il Pro 900, che costa meno e non ha la lama rivestita in titanio. Naturalmente, ottieni tazze frullatore con il pacchetto Ultra, che da solo può compensare l'aumento di prezzo, ma ci sono indicazioni che anche i 900 watt sono sufficienti.

Portable è una dimensione divertente, ma sorprendentemente funzionale. La batteria da 2000 mAh è sufficiente per una volta e mezza i soldi, ma probabilmente la caricheresti dopo un singolo utilizzo, quindi è sicuramente sufficiente per frullare una porzione completa nel contenitore stesso. La potenza erogata non è specificata, ma sembra essere di circa 600 watt, e qui era chiaro che il motore stesso faticava un po' di più con alcuni elementi. Tuttavia, è conveniente a £ 50, il che sembra estremamente ragionevole.

Nel complesso, si tratta di prodotti solidi come una roccia, resi molto più belli dal fascino offerto da McLaren F1 Team, qualcosa che non pensavo avrei mai detto. È difficile dare loro un punteggio comune, ma allo stesso tempo sembra inutile esaminarli singolarmente quando il Pro 900 e il Ultra in particolare sono così simili. Il punto è che questi frullatori sono attraenti, funzionano bene e sono disponibili a prezzi relativamente ragionevoli, e questo è sufficiente.