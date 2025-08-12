Monopattino elettrico Segway Ninebot E3 Pro E

Anche se non sono la mia tazza di tè quando si tratta di veicoli leggeri per il pendolarismo urbano, capisco il fenomeno di successo che scooter elettrici sono diventati. Se non prendo l'auto, preferisco andare in bicicletta (non ho mai posseduto un motorino), ma la portabilità degli scooter (in pratica si arriva a un edificio e si può facilmente passare attraverso le porte e entrare nell'ascensore con esso), unita alla loro facilità di guida (imparerai a maneggiarlo in pochi minuti) li rendono un veicolo molto più accessibile. In altre parole, sono per tutti, da qui la crescita esponenziale del suo mercato negli ultimi cinque anni.

Ciò ha portato a una grande concorrenza tra i produttori, che è sempre a favore del consumatore. In quella che potrebbe essere definita la parte bassa della fascia di prezzo di fascia media è il Segway Ninebot E3 Pro E, una revisione dell'E3 E la cui principale differenza è la sua maggiore autonomia. Ciò è dovuto sia alla batteria (10200 mAh vs 7650 mAh, per autonomie rispettivamente di 40-55 km e 30-45 km) sia alla possibilità nel modello Pro di aggiungere una seconda batteria per aumentare queste autonomie.

Ovviamente, il tipo di pendolarismo che farai determinerà quale modello è il migliore per te, tenendo anche presente che questi dispositivi impiegano molto tempo per caricarsi (5-7 ore). Naturalmente, se vivi a Ciudad Real non avrai problemi con la pendenza massima in collina del 18%. Se vivi a Vigo, Jaén o Santander, dovrai guardare più in alto nella line-up.

Il design del Segway Ninebot E3 Pro E è elegante e moderno, molto migliore di quello che ha portato il tuo ultimo fattorino Glovo.

In ogni caso, il modello E3 Pro E si aggira intorno ai 400 euro, che è il punto di cui parlavo sulla scala dei prezzi. Il doppio degli scooter elettrici più economici sul mercato, sulla soglia di fornire prestazioni più che decenti, ma lontano dai modelli con sospensioni idrauliche, doppio motore, ruote più grandi o prestazioni sportive.

La sensazione del manubrio è molto buona. La guida è fluida, con un'accelerazione reattiva e progressiva, senza strappi, nelle tre modalità di guida disponibili: Eco, Drive e Sport. Quest'ultimo tira fuori tutte le prestazioni fuori dal comune per raggiungere il limite dei 25 km/h, sicuramente al di sotto di quello che il motore da 400/800 W può erogare. E anche se meno evidente, la doppia sospensione in elastomero contribuisce alla fluidità della guida, anche se ancora una volta si tratta di uno smorzamento semplice e di base, quindi vale comunque la pena evitare dossi acuti e buche. Anche la frenata (elettrica al posteriore, a tamburo all'anteriore), nei test di base a cui l'abbiamo sottoposta, è reattiva.

Come previsto, questo Segway include anche il controllo di trazione (TCS), uno schermo LCD piuttosto utile per avere tutte le informazioni a colpo d'occhio e il gruppo di luci sufficiente richiesto nei modelli moderni (posteriore/freno, indicatori di direzione e faro). Se solo i bambini che ti passano accanto a pochi centimetri di distanza come pipistrelli quando fai una passeggiata di notte imparassero ad accendersi come lucciole e ad avvertirti come cani che abbaiano, ecco perché c'è anche un generoso campanello.

A sinistra: Ancoraggio per il sistema di piegatura. Destra: Parte anteriore del manubrio, con faro e indicatori di direzione.

Dettagli della ruota anteriore e posteriore, 10" come di consueto in questa gamma.

Oltre al graditissimo blocco dello smartphone, uno degli aspetti più peculiari del Segway E3 Pro E è il suo sistema di piegatura in due fasi. È certamente una buona idea; Basta sganciare un'ancora sull'attacco manubrio e calpestarlo, e questo si ripiega e si aggancia al parafango posteriore, a quel punto si può portare il monopattino con sé "comodamente" come se fosse una maniglia. Le virgolette arrivano perché, sebbene l'unità possa essere considerata leggera (pesa poco meno di 18 kg), non è il tipo di peso che ti piace portare con una mano per più di qualche metro, ed è più per quando la metti nel bagagliaio della tua auto o la riponi a casa.

Finora, ho poche lamentele. La pedana è un po' stretta per me, ma questa è una questione di preferenze personali e di gusto quando si tratta di trovare la posizione di guida più comoda. Un problema tecnico che ho avuto ha a che fare con la pressione dei pulsanti per accendere la luce ambientale e cambiare la modalità di guida, ma penso che possa essere dovuto all'unità di prova (ben indossata da diversi giornalisti a questo punto, che senza dubbio l'avevano messa alla prova). Un altro difetto relativamente grave e non correlato al veicolo/dispositivo stesso è nel manuale di istruzioni: ci sono errori evidenti nelle illustrazioni di diverse procedure, che in certe lingue come lo spagnolo vengono sostituite da altre che non corrispondono. Lascia che questo serva da avvertimento se rimani bloccato in qualsiasi processo o se ha poco senso, poiché almeno l'inglese andava bene.

Ma ciò che conta è che il Segway Ninebot E3 Pro E è uno scooter affidabile, fluido e sicuro, con un buon rapporto qualità/prezzo, una costruzione robusta e un design che continua a migliorare e innovare per competere in prima linea in questo mercato molto combattuto.

Ci sono monopattini che offrono una tavola più larga.