Ci sono alcuni telefoni a cui i recensori tecnici prestano più attenzione di altri. Il Samsung Galaxy Z Fold 7 è uno di questi. Ciò è in parte dovuto al fatto che è dotato di One UI 8 (che è Android 16 sotto mentite spoglie) e perché è estremamente veloce e reattivo, ha uno schermo eccellente che è praticamente senza soluzione di continuità al centro, è molto leggero e ha una fotocamera impressionante per abbinarsi al bellissimo schermo.

Purtroppo ha anche qualche pecca, o meglio, un piccolo ma molto fastidioso inconveniente. Anche se utilizza il sublime modulo fotocamera da S25 Ultra, ha disattivato lo zoom ottico 5x. Ma perché manca una delle caratteristiche più essenziali di un buon modulo fotocamera - lo zoom ottico - soprattutto considerando il problema principale di Samsung: il suo prezzo esorbitante. Il nostro modello di test in Blue Shadow (ci sono altre tre varianti di colore) non era nemmeno il modello di punta, poiché con 1 TB di spazio di archiviazione, il prezzo arriva a £ 2.149. Il modello da 256 GB costa 1.799 sterline e la versione da 512 GB 1.899 sterline. Si tratta di un aumento di prezzo di quasi 100 sterline per i due modelli più "convenienti" e di circa 150 sterline per il modello premium. E questo senza una delle coperture speciali sottili al millimetro incluse, perché esistono e sono stupende. Più di questo, per favore.

Avete qualcosa in più? Sì, molto. Penso decisamente che l'aggiornamento dal Z Fold 6 sia notevole, sia in termini di batteria, fotocamera e peso di soli 215 grammi. Le dimensioni e lo spessore inferiori a 9 mm sono particolarmente significativi, perché una volta piegato si incastra perfettamente. Ma non importa quanti materiali riciclati Samsung utilizzi - e dovrebbero essere elogiati per essere estremamente abili in questo, dato che sono tra i migliori del settore - è comunque inaccettabile che i consumatori debbano pagare prezzi così esorbitanti per un telefono. Posso avere un'auto che ha meno di 10 anni allo stesso prezzo...

La batteria è stata revisionata: 4.400 mAh e, combinata con Android 16, offre un'autonomia piuttosto impressionante. Samsung stessa dichiara 24 ore di video, ma sono stato in grado di ottenere quasi il doppio abbassando leggermente la risoluzione e la luminosità. Ce n'è molto bisogno e si sente davvero la differenza.

La fotocamera sembra essere stata sollevata dal S25 Ultra, e questo significa video davvero buoni e immagini realistiche in ambienti bui. Ancora non capisco perché abbiano scelto di non utilizzare lo zoom ottico 5x, poiché 3x è possibile solo con la piccola fotocamera da 10 MP e c'è 2x sull'alternativa da 200 MP. Ma almeno l'IA e il ProVisual Engine di Samsung funzionano abbastanza bene insieme e, se ti piace l'editing, il grande schermo è perfetto.

Anche l'uso dello schermo posteriore come un normale telefono cellulare è meglio integrato questa volta, e si è molto più inclini a utilizzare il telefono al massimo delle sue potenzialità come originariamente previsto. Tuttavia, è lo schermo principale da 8" che è la grande attrazione e la qualità dell'immagine è assolutamente di prim'ordine.

Galaxy AI funziona anche meglio, ad essere onesti. È più reattivo ed ero molto più propenso a utilizzare il pulsante AI dedicato rispetto a prima, soprattutto perché funziona anche come lettore di impronte digitali. So che è una buona etichetta per i recensori puntare tutto su "il vecchio scontroso odia l'intelligenza artificiale", ma funziona, e decidi tu stesso quanto o quanto poco usarla. Tuttavia, Live Translate non supporta tutte le lingue, il che è un peccato, poiché è forse una delle funzionalità di intelligenza artificiale più utili degli ultimi tempi, ma Samsung promette che ci stanno lavorando. Ci sono troppe funzionalità da menzionare qui, e sono per lo più utili, e Samsung, come accennato in altre recensioni, ti consente una libertà di scelta molto maggiore in termini di cosa eseguire o archiviare sul tuo telefono crittografato e cosa elaborare tramite una soluzione online, anche se la maggior parte di essa viene eseguita localmente.

La costruzione presenta un telaio in alluminio, l'ultima generazione di giunti Hinge di Samsung e la migliore protezione dello schermo disponibile da Gorilla. Non si è badato a spese per i materiali e, come il prezzo, sembra in tutto e per tutto un telefono premium di altissima qualità.

Il display 2.184 x 1.968 Dynamic LTPO AMOLED 2X dello schermo è, come accennato, in una classe a sé stante, ma anche se richiede una batteria extra, è un peccato non farlo funzionare sempre a 120 Hz poiché se lo merita. Tuttavia, potrebbe non essere necessario utilizzare costantemente tutti i 2.600 nit, perché è molto potente in termini di luminosità e, anche sotto questo sole estivo, non è stato un problema utilizzarlo all'aperto.

Ad alimentare il tutto c'è un Snapdragon 8 Elite CPU e Samsung promette sette importanti aggiornamenti Android, che ora è standard per loro. Inoltre, non so se è perché AKG era responsabile del suono, ma in realtà è decente per una volta.

È un peccato che Samsung, probabilmente per motivi di spazio, abbia scelto di scartare lo zoom ottico 5x sulla fotocamera, perché per il resto vado pazzo, beh... tranne il prezzo. Questo è probabilmente uno dei pochi telefoni di quest'anno che sto davvero pensando di acquistare da solo, ma il prezzo significa che non accadrà. Probabilmente avrei potuto sopravvivere con lo zoom ottico 3x a lungo termine, dato che Samsung ha migliorato tutto il resto e ha persino abbinato il telefono pieghevole eccezionalmente sottile con una cover abbinata e un peso ridotto. Ma questo è semplicemente il telefono Android definitivo, e quindi devi essere pronto a pagare il prezzo estremo, motivo per cui ottiene un punteggio leggermente controverso.