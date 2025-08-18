Xiaomi Monopattino elettrico 5 Max

HQ

L'azienda cinese Xiaomi è un gigante dell'elettronica di consumo come Philips e Sony. Il repertorio di Xiaomi comprende di tutto, dai rasoi ai router, dai monitor agli altoparlanti e persino agli scooter elettrici. Quando si includono le sue filiali, è letteralmente più difficile elencare prodotti che l'azienda non produce in un modo o nell'altro. Xiaomi ha offerto a Gamereactor un Electric Scooter 5 Max per i test, che, come suggerisce il nome, è la quinta generazione di scooter elettrici di Xiaomi.

Guido attivamente scooter elettrici dal 2018 e possiedo una mezza dozzina di scooter. La mia storia di crescita assomiglia alla tradizionale storia dalle stalle alle stelle, che ora, con l'aumento della fame e del peso, ha reso inutili le opzioni più robuste mentre il tempo avanza inesorabilmente. Il ES5 Max ha una capacità di carico di 120 kg, quindi c'è ancora spazio per me per mettere su un chilo o due. Con una potenza nominale di 400 W e una potenza di picco di 1000 W, il motore di ES5 Max dovrebbe essere abbastanza potente da spostare anche un utente più grande. Ma comunque, torniamo all'inizio.

L'unboxing e il montaggio dello scooter Xiaomi è facile. Estrarlo dalla scatola, portare il manubrio in posizione verticale e serrare alcune viti. L'operazione richiede un paio di minuti, tuttavia, non è possibile iniziare subito a guidare, poiché lo scooter richiede l'installazione del software Xiaomi Home sul telefono prima di iniziare il viaggio.

L'app è goffa e per prima cosa riporta alla mente l'inizio del millennio in termini di usabilità. L'idea del software è probabilmente che, indipendentemente dal fatto che tu sia a casa, in un cottage o sulla tua isola privata, i telefoni, le lampade, i tosaerba, i cuociriso e i razzi lunari di Xiaomi (e probabilmente anche delle sue filiali) possono essere collegati alla stessa app, che ti consente di combinare diversi dispositivi in una domotica intelligente. Per coloro che vogliono solo guidare lo scooter, il programma sembra un programma aggiuntivo non necessario, o bloatware.

D'altra parte, dietro l'app c'è un miscuglio di dati e funzionalità relative allo scooter. Percentuale di carica della batteria, contachilometri, corse totali sul calendario, regolazioni dell'intensità della rigenerazione o del freno motore e controllo della trazione. Le caratteristiche più importanti sono probabilmente il blocco dello scooter e l'accensione dell'illuminazione inferiore. Il blocco tramite l'app non impedisce il furto fisico, ma almeno un ladro non può guidare lo scooter dalla scena del crimine.

La connessione tra il telefono e lo scooter viene stabilita tramite l'app tramite Bluetooth senza problemi, a condizione che lo scooter sia stato aggiunto alla stanza giusta nell'app. Prima di tutto, aggiorna il firmware. Sfortunatamente, non è del tutto chiaro cosa faccia in pratica l'aggiornamento. Tuttavia, dopo un aggiornamento riuscito e la successiva attivazione, lo scooter è pronto per essere utilizzato e non è necessario toccare nuovamente l'app se non se ne hai voglia.

La guida è abbastanza fluida e stabile con pneumatici tubeless da 10" larghi 60 mm e sospensioni idrauliche. Lo scooter accelera lentamente fino a 20 km/h, dopodiché entra in funzione il limitatore sull'unità di prova. Il lato positivo è che lo scooter riesce a mantenere la velocità anche su dolci pendenze e nel complesso sembra che la coppia sia sufficiente. Con un carico di poco più di cento chili, lo scooter è riuscito a gestire cambi di salita e discesa su strade sterrate per circa 30km prima che la batteria iniziasse a segnalare che era ora di tornare a casa.

Il caricabatterie è tradizionale, ma la ricarica avviene sopra il telaio del manubrio e non più da sotto il telaio come nella precedente opzione Xiaomi Essentials M365. In questo modo, puoi caricare la scheda senza toccare sotto il fondo e l'acqua o lo sporco non possono entrare facilmente nel connettore di ricarica. Sviluppo intelligente del prodotto nel complesso.

Sul lato sinistro del manubrio c'è una leva del freno a tamburo meccanico, che rende piuttosto difficile rallentare una bici più grande su una ripida discesa. Lo scooter avrebbe beneficiato dei doppi freni, ma il prezzo no. Sul lato sinistro c'è anche un interruttore degli indicatori di direzione con un segnale acustico, che ricorda che l'indicatore di direzione è acceso. Sul lato destro, non sorprende che ci sia una manopola dell'acceleratore.

Il telaio è resistente agli spruzzi d'acqua (protezione IPX5) e la batteria è resistente agli spruzzi d'acqua (IPX6). L'umidità leggera o la pioggia non sono un problema, ma gli schizzi d'acqua dovrebbero comunque essere evitati durante il lavaggio del telaio. Le specifiche sono ancora migliori di molti altri produttori, che non offrono necessariamente una protezione dall'umidità per evitare possibili problemi di garanzia o responsabilità per difetti.

Il piccolo schermo al centro del cruscotto è rimasto invariato in Xiaomi per anni. È possibile vedere chiaramente la velocità e la carica della batteria a intervalli di circa il 10%, ma le informazioni fornite sullo schermo dello scooter rimangono. Ci sono tre opzioni di velocità: camminata, normale o velocità massima, e l'unico pulsante sullo schermo spegne/accende anche lo scooter con una pressione prolungata e i fari possono essere accesi o spenti con una doppia pressione. Le luci dei freni sono sempre accese e le luci ambientali turchesi possono essere regolate solo tramite l'app.

A poco più di 600 euro, il ES5 Max non è tra gli escooter più economici sul mercato. D'altra parte, come opzione a sospensione idraulica con molte spie luminose, che non teme la pioggia e ha una coppia e una durata della batteria sufficienti per muovere anche l'utente più grande, rappresenta il top della sua fascia di prezzo. Anche se vorrei che i freni fossero in due sezioni e che l'app Xiaomi Home fosse aggiornata a un design più moderno, è facile consigliare il monopattino sia ai principianti che ai ciclisti un po' più esperti, sia su asfalto che su strade sterrate. Gamereactor consiglia!