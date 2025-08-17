Sedia da gioco DXRacer Craft

HQ

Una delle scelte più importanti che dobbiamo fare quando siamo seduti davanti a un computer non è scegliere il modello, la potenza o la risoluzione dello schermo di fronte a noi, ma su quale superficie ci siederemo e quanto è comodo. Perché sì, la società ci ha ormai detto che possiamo giocare e lavorare quasi ovunque, ma è probabile che trascorriamo lunghe sessioni di gioco o di lavoro alla stessa postazione di lavoro.

Nel mio caso, combinare entrambe le attività significa che trascorro molte ore al giorno seduto nello stesso posto ed è necessaria una sedia di qualità che sia sia per il lavoro che per il relax durante le mie sessioni di gioco. DXRacer ci ha contattato per offrire un modello di prova della linea Craft, e si è rivelata una soluzione davvero interessante in entrambe le situazioni.

Il modello DXRacer Craft 2025 ha una struttura a strati di spugna rinforzata Cloudsense, il che in pratica significa che ora è molto più modellabile e adattabile alla forma del tuo corpo. È più confortevole e l'uso continuo nelle ultime settimane (in sessioni in media di sette ore al giorno ciascuna) non ha causato alcuna deformazione o irregolarità nella zona in cui riceve più peso. La schiuma 50D è tre volte più densa rispetto ai modelli precedenti, il che nelle specifiche si traduce in una migliore distribuzione del peso del 65% sulla struttura.

Annuncio pubblicitario:

Ma prima di passare a parlare più in profondità dell'esperienza, dell'uso e delle possibilità offerte da questo DXRacer Craft, parliamo del suo assemblaggio. L'ho trovata una delle sedie da gioco più facili, veloci e comode da montare da molto tempo. Infatti, può essere assemblato da una sola persona in uno spazio più o meno ristretto, e solo con un piano rialzato (come un tavolo) per una delle regolazioni finali della base sulla seduta. L'intero montaggio mi ha richiesto circa 30 minuti, compreso il disimballaggio e la rimozione della scatola e delle protezioni. Nel giro di mezz'ora sei seduto e te lo godi. Questo è possibile perché il suo assemblaggio è preparato da moduli e la maggior parte delle viti e dei bulloni sono già assemblati in fabbrica, anche se è consigliabile regolare e serrare le viti che non richiedono smontaggio e montaggio per fissare il modello. Un piccolo inconveniente è che ci sono alcuni ritocchi finali nell'assemblaggio in fabbrica che potrebbero essere migliori, come nascondere le graffette industriali che uniscono il tessuto alla schiuma, ma in ogni caso nulla che preoccupi l'utente. Tutte le finiture e le protezioni in plastica aggiuntive nascondono qualsiasi accenno di assemblaggio in fabbrica.

Una delle particolarità che ci ha portato a scegliere questo modello è stata che, mentre di solito ci vengono offerte sedie in tessuto similpelle EPU, il modello Craft ha anche una variante tessuto intrecciato, che era più comoda per le nostre esigenze nell'ufficio di Gamereactor. La similpelle ha i suoi vantaggi (la personalizzazione con design unici e cool è solo uno di questi) ma poiché questa recensione si sarebbe svolta nell'estate mediterranea in Spagna, volevamo provare una soluzione che fosse più fresca e diversa. Il tessuto traspira molto meglio e ha una sensazione più morbida.

Era anche un vantaggio il fatto che fosse una sedia "larga". Mentre la maggior parte dei modelli offre una larghezza standard di 48 cm, il modello Craft parte da una larghezza base di 56 cm, ideale non solo per chi come noi indossa una taglia di pantaloni grandi, ma anche per chi cerca la comodità di una postura "strana" senza rinunciare a una sedia con braccioli (ad esempio incrociando le gambe sulla seduta). Questo comfort è stato esteso anche quando si utilizza la leva per regolare l'inclinazione, da 90 a 135 gradi (se si vogliono proiettare film sul soffitto e guardarli, ovviamente). E mentre siamo in tema di comfort, i braccioli 4D sono quasi omnidirezionali, il che significa che puoi regolare l'altezza, l'orientamento e la prospettiva per adattarli al modo in cui giochi o li usi. Se stai infilando le braccia mentre tieni in mano un controller della console, ti consigliamo di inclinarle verso l'interno, mentre se stai comodamente giocando a uno sparatutto o a un titolo che richiede una tastiera o un mouse (o anche navigando tranquillamente in Internet) puoi allungare le braccia per farlo.

Annuncio pubblicitario:

Non ci sono molti extra sul DXRacer Craft, ma ci sono due cose che vorrei sottolineare: una che ha, e una che non ha, che spero di vedere nei futuri modelli standard. Il primo, quello che ha, è un poggiatesta a pressione zero magnetico e regolabile a qualsiasi altezza della testa, quindi non hai il fastidio di elastici regolabili per un cuscino per la testa come fai su altre marche. Qui il poggiatesta è fissato all'altezza e all'orientamento a cui si desidera posizionarlo grazie ai suoi magneti ad alta potenza. Questi magneti vengono utilizzati anche nel montaggio del bracciolo alla base.

E qualcosa per il futuro, qualcosa che il modello 2026 Craft potrebbe avere, è un'ulteriore regolazione del supporto lombare. Certo, puoi sempre acquistare un componente aggiuntivo separato per questo, ma penso che per la fascia di prezzo di questa sedia DXRacer (DXRacer Craft ha un prezzo sul sito ufficiale compreso tra € 439 e € 479, a seconda del modello e del tessuto), è qualcosa che sarebbe più che gradito per molti giocatori che soffrono di problemi alla schiena.

In breve, DXRacer Craft è una sedia da giocatori e per giocatori, costruita in modo tale che qualsiasi utente possa averla pronta entro pochi minuti dalla ricezione e realizzata con materiali di qualità sufficienti a giustificarne il prezzo di vendita, oltre ad alcune soluzioni ingegnose e comode che altri produttori dovrebbero prendere in considerazione. E il modello in tessuto? Nell'estate 2025 non ci sono lamentele.

Se hai bisogno di un consiglio sulla similpelle, troviamo che anche il modello KOI (con oltre 260.000 punti) sia davvero impressionante.