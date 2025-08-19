Il Asetek Invicta Formula Wheel costa 1.249,99 €. È una quantità pazzesca di denaro per un volante da corsa simulata, ma poi di nuovo, ci sono ruote che ho testato per circa lo stesso prezzo che valgono il loro prezzo folle. La ruota Invicta non è una di queste. Purtroppo. Penso che avrebbe dovuto costare circa la metà dei suoi concorrenti, considerando come si sentiva nelle mie mani, come dovrebbe essere un volante da sim-racing davvero buono per circa 600 euro.

Ora, gli intelligenti danesi dietro Invicta hanno rilasciato una versione più economica di quella particolare ruota nella categoria "Forte" (che è il loro marchio di prezzo medio) chiamata Asetek Forte Formula Pro, che costa € 629,41. Ha un corpo in plastica rinforzata con fibra di carbonio anziché in alluminio fresato da un unico pezzo, e non viene fornito con maniglie/impugnature dalla fabbrica, poiché è necessario acquistarle separatamente, portando il prezzo a circa € 700 per un pacchetto completo. Ma per il resto, questo è esattamente lo stesso volante di quello che costa il doppio, e non può che essere descritto come un vero affare, anche se si tratta ovviamente di un sacco di soldi.

Puoi acquistare le impugnature in base ai tuoi gusti e preferenze. Lungo, dritto, curvo, rivestito in tessuto... A te la scelta.

Il Asetek Forte Formula Pro misura 30 centimetri, ospita uno schermo LCD da 4,3" con funzionalità touch che funziona a una risoluzione di 800x400 ed è dotato di 10 pulsanti, tre manopole di sterzo, sei pulsanti per il pollice, due interruttori e due paddle magnetici. La parte posteriore include il connettore rapido di Asetek e, per coloro che desiderano utilizzare il volante con una base Moza o una Fanatec DD1, sono facilmente disponibili adattatori metallici per renderlo possibile. La scelta dei grip viene effettuata tramite il sito di Asetek, dove ci sono quattro diverse opzioni tra cui scegliere. Ho scelto le "Formula Regular Handles", che sono fatte di una specie di gomma compatta che ricorda le impugnature in plastica della mia ruota Cube Controls, e sono davvero comode. Ci sono anche maniglie rivestite in Alcantara e impugnature LMP che si collegano nella parte inferiore, rendendo il volante più simile a un volante Hypercar.

Questa ruota assomiglia esattamente alla versione Invicta, che costa esattamente il doppio, il che è piuttosto assurdo.

Per me, ci sono sempre, immancabilmente, troppi pulsanti per quello che potrei mai immaginare di usare su un volante di questo tipo. Ho bisogno di rotelle per il bilanciamento dei freni e il controllo di trazione, poi ho bisogno di un pulsante per la frizione e uno per i tergicristalli, e poi ho finito. La comunicazione radio con il capotecnico può anche essere collegata a uno dei pulsanti, ma poi ci sono sempre 10 pulsanti su questi costosi volanti in stile Formula che non tocco mai, il che è un peccato. Ma è così. Va anche detto che la qualità dei pulsanti qui è molto alta. Sono ben costruiti e danno una sensazione di lusso quando vengono attivati, a differenza di molte alternative più economiche, e le rotelle in particolare sono molto buone.

La plastica rinforzata con fibra di carbonio non offre alcuna flessione ed è davvero attraente da guardare.

Anche lo schermo è perfetto, così come i LED RPM, che sono luminosi e rispondono rapidamente. Mi piace l'impugnatura e mi piace molto la funzione di connessione rapida di Asetek, oltre al modo in cui i pulsanti sono posizionati sulla parte anteriore del volante. A volte trovo questa ruota un po' pesante e vorrei vedere l'aderenza e i pollici più in alto verso la parte superiore della ruota, ma nel complesso l'ergonomia è buona, anche meglio di quanto mi aspettassi. L'unico vero aspetto negativo che riesco a trovare è il fatto che i paddle del cambio sul retro sono realizzati in plastica dura. Sono duri come il granito e abbastanza spessi da non flettersi, e offrono anche un clic soddisfacente quando cambio marcia, pur sentendosi perfettamente bene in mano, ma per oltre 600 euro avrebbero dovuto essere in alluminio o in fibra di carbonio e avrebbero dovuto essere almeno tre centimetri più lunghi.

Se hai i soldi e vuoi davvero guidare un'auto LMP/Formula con un volante davvero lussuoso e ben costruito, è facile consigliare il Asetek Forte Formula Pro, che è la migliore creazione dei danesi finora. Ora spero solo che rilascino pedali con un design radicalmente diverso da quelli esistenti...

