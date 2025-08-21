HQ

Le cuffie di punta di Sony hanno guadagnato molta fama e riconoscimenti negli ultimi anni per un motivo. La sua serie over-ear WH-1000X sta ora ricevendo un nuovo modello per sostituire l'eccellente XM5. La Sony WH-1000XM6 promette un'ottima cancellazione del rumore e un design più compatto, anche se in un pacchetto più costoso.

Le cuffie con finitura opaca hanno solo pochi pulsanti fisici, una porta per USB-C e molto comodamente anche il vecchio jack per cuffie da 3,5 mm. I comandi effettivi vengono impartiti tramite interruttori a sfioramento nascosti sopra una delle tazze e ci vuole un po' di tempo per ricordare tutti i comandi, ma si imparano comunque rapidamente le funzioni di base. Nonostante ciò, non sono precisi e chiari come i tradizionali pulsanti fisici, che purtroppo sono rari da vedere più.

I cuscini sono sorprendentemente leggeri. A causa della struttura chiusa, non vorrai tenere le cuffie sulla testa a lungo nella calda calura estiva, ma per il resto la sensazione è adeguatamente solida senza premere sulle tempie, anche per chi indossa gli occhiali. Dopo l'uso, gli XM6 si ripiegano nella custodia rivestita in tessuto e chiusa magneticamente in dotazione a una dimensione ragionevolmente piccola.

Come altri dispositivi Sony, l'XM6 è controllato tramite Sony Sound Connect. Il software che viene scaricato su un telefono cellulare non è il migliore sul mercato e include molte funzionalità non necessarie e tenta di automatizzare lo stato dell'auricolare in base, ad esempio, all'ambiente dell'utente. Le funzioni vocali utilizzano microfoni con cancellazione del rumore e, in base ai nostri test, il suono era chiaro anche in un ambiente leggermente più rumoroso. Tuttavia, la funzionalità ANC delle cuffie non è in grado di fare magie e, a volte, l'unico modo per godersi la musica o la conversazione è allontanarsi dalla fonte di rumore.

Come i modelli precedenti, la qualità del suono dell'XM6 è eccellente e dinamica. Il basso è gentile e potente, e non diventa ovattato nemmeno nel metalcore più sporco. Il suono surround è chiaro e, in un buon mix, i diversi strumenti sono ben separati l'uno dall'altro. C'è una purezza nel suono che ci ricorda perché i dispositivi più costosi a volte valgono almeno in parte il loro prezzo. Quando è completamente carico, l'auricolare può durare fino a 30 ore, il che sembrava persino una stima bassa.

Le Sony WH-1000XM6 sono eccellenti per lo scopo previsto, ma la qualità ha un prezzo elevato. Ciò è particolarmente significativo dal momento che i modelli precedenti, dall'XM5 all'XM4, sono garantiti per essere sufficienti a molti per ottenere un'esperienza musicale di alta qualità. Anche altri produttori stanno spingendo per sfidare Sony e la competizione per essere il re della collina è più agguerrita che mai.

