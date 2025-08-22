8bitdo SN30 Pro

Di recente abbiamo pubblicato la nostra prima recensione di un prodotto 8bitdo qui su Gamereactor, ed è stato un vero piacere. Il produttore è stato a lungo uno dei preferiti sia dai nostri lettori che dai consumatori grazie ai suoi design retrò, che offrono funzionalità moderne e una forte dose di nostalgia.

Quella nostalgia va in curvatura con il SN30 Pro, poiché vuole fortemente che tu tenga un'immagine dei classici controller SNES negli occhi della tua mente e senta l'impeto della nostalgia mentre lo usi. La nostalgia è una forza trainante piuttosto centrale, poiché non ci sono molte altre ragioni per usare il SN30 Pro, ma sorprendentemente, questa non è in realtà una critica.

C'è, naturalmente, un argomento sul fatto che un certo numero di piattaforme generalmente mancano di controller più piccoli per coloro che li trovano più comodi, o per i bambini che trovano un DualSense così massiccio che possono a malapena usarlo, ma il SN30 Pro in realtà non funziona con PlayStation o Xbox, come molti dei prodotti di 8bitdo, il che è un peccato. Ciò significa che funziona con PC, Android, SteamOS, MacOS e Switch (e Switch 2 ), di cui il primo e l'ultimo sono probabilmente i casi d'uso più rilevanti.

È abbastanza ben costruito, anche se la qualità della plastica utilizzata per la superficie non sembra così sofisticata come sul Ultimate 2, ma per circa £ 35 ottieni un controller wireless, funzionale e ben progettato che ha anche Hall Effect sulle sue levette analogiche, quindi non devi preoccuparti della deriva della levetta nel tempo.

Pesa 114 grammi, quindi è leggero e si adatta perfettamente alle mani del mio bambino di cinque anni. Va detto però che può anche utilizzare facilmente il Switch 2 Joy-Cons, quindi il SN30 Pro potrebbe supportare proprio quelle piattaforme dove non mancano alternative solide. Detto questo, ci sono i Motion Control per Switch, una batteria che dura circa 15-18 ore con una singola carica, e un'attenzione ai dettagli che vale la pena apprezzare.

Se lo acquisti per Switch o Switch 2, sembrano esserci opinioni contrastanti sul fatto che SN30 Pro possa "riattivare" in modo affidabile la console se è in modalità di sospensione. Dovrebbe, e l'ho sperimentato, ma per me, anche con un aggiornamento del firmware, la funzione era in qualche modo inaffidabile. Sono sicuro che è una limitazione che Nintendo ha deliberatamente posto, ma è un po' una seccatura dover accendere fisicamente Switch o Switch 2 per rilevare che c'è una connessione Bluetooth attiva.

Detto questo, c'è molta nostalgia per i circa £ 35 che dovrai pagare, e se hai bisogno di un controller secondario Switch economico, o semplicemente vuoi un ritorno al passato nostalgico ben funzionante, ad esempio, su PC, allora non puoi sbagliare.

