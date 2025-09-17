Dietro il nome molto lungo, "Razer BlackWidow V4 Low-Profile Tenkeyless HyperSpeed ", si nasconde una convenzione di denominazione facile da capire, poiché si ottiene esattamente ciò che dice il nome. È una tastiera, è la 4a generazione BlackWidow, è a basso profilo, è TKL e utilizza il sistema wireless Razer HyperSpeed. C'è, tuttavia, dell'altro...

Prima di tutto, il design differisce dal solito stile Razer. È molto più sottile, più industriale e la finitura in metallo sulla piastra superiore sembra più premium del solito. Il design è rigido e pulito, ma mi piace particolarmente il modo in cui l'indicatore della batteria chiaramente contrassegnato utilizza la riga dei numeri per mostrare il livello della batteria. Questo si attiva tramite un pulsante dedicato ed è intelligente da morire. Perché questo non è lo standard del settore?

Razer dichiara "fino a 980 ore, in modalità di risparmio energetico", ma ciò disabilita la frequenza di polling di 1000 Hz, rendendola inutilizzabile per i giochi. A proposito, perché non c'è una frequenza di polling di 4000 Hz o 8000 Hz? Altre tastiere Razer possono farlo. Utilizzando la modalità wireless senza risparmio energetico, si ottiene comunque una durata della batteria molto solida. Sono stato un po' incoerente con il mio utilizzo, ma almeno tre giorni sembrano realistici. Ho usato solo il 10% in un'intera giornata, anche se ovviamente dipende molto dalle impostazioni di luminosità e dall'intensità di utilizzo.

La piastra superiore è realizzata in lega di alluminio, con un involucro inferiore in plastica dura e schiuma smorzante interna. L'impressione generale è di fascia molto alta, molto più premium rispetto ad alcuni dei suoi fratelli RGB. La parte inferiore ospita anche un piccolo scomparto per il dongle. Il termine "basso profilo" è letterale qui, poiché la tastiera è alta meno di 2 cm. In combinazione con il suo design elegante, sembra estremamente moderno e sobrio su una scrivania. Non urla "gioco", ma sembra invece uno strumento professionale per il lavoro al computer.

Anche i tasti, sia i cappucci che gli interruttori, sono a basso profilo. Sono disponibili tre varianti di interruttore: verde cliccabile, arancione tattile (ma silenzioso) e giallo silenzioso liscio. Ho testato gli interruttori arancioni. Non sono esattamente silenziosi secondo me, soprattutto al reset. La rimozione dei copritasti mostra che la maggior parte del rumore proviene dall'arresto brusco durante il ripristino o il fondo. Gli stabilizzatori sono lubrificati, il che è adorabile, ma è davvero un must per qualsiasi tastiera commercializzata come relativamente silenziosa.

La connessione wireless funziona perfettamente. Non sorprende che il Bluetooth non sia un'opzione praticabile per i giochi, quindi sono rimasto con il dongle HyperSpeed. Ha l'ulteriore vantaggio di collegare più dispositivi Razer a un singolo ricevitore. Detto questo, anche se Razer non rivela quale versione Bluetooth viene utilizzata, supporta l'associazione con un massimo di tre dispositivi alla volta.

Avrei apprezzato un poggiapolsi a basso profilo, soprattutto visto il prezzo di 190 euro.

Che ti piaccia o no, userai Razer Synapse 4. Fortunatamente, è stato un software fantastico per molto tempo. Sì, è incentrato sui giocatori, ma non in modo esagerato. È chiaramente ben congegnato, con spaziatura, opzioni, colori e usabilità intelligenti. Creare un software di personalizzazione che sia potente e facile da usare è difficile, ma Razer ci è riuscito. Il mio unico problema era che Synapse non riconosceva la tastiera fino a quando non avevo eseguito un aggiornamento del firmware, ma non è insolito per le unità di prova ricevute prima del lancio.

Mi piace molto la sensazione dei tasti, che è la parte più importante. Sono estremamente scattanti, con soli 2,8 mm di escursione. La mia principale ossessione per gli interruttori è il tempo di reset, la velocità con cui una chiave ritorna alla sua posizione di partenza e quanta forza è necessaria per riattivarla. Devo ammettere che mentre questi interruttori sono un po' più rumorosi di quanto preferirei, inchiodano tutto il resto. I copritasti PBT doubleshot si sentono anche a proprio agio sulla punta delle dita, anche se tendo a premere più forte del necessario.

È costoso, ma è anche molto ben fatto, con un'ottima esperienza di digitazione e prestazioni wireless impeccabili. Cosa si può volere di più?