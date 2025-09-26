Corsair Vanguard Pro 96

Corsair è stato per molti anni una sorta di gemma nascosta. Producono ottime tastiere, ma il loro marketing non è così appariscente come gran parte della concorrenza. Questa versione sembra un nuovo inizio: un nuovo nome, una nuova convenzione di denominazione e un approccio completamente nuovo alla line-up delle tastiere.

L'ultimo modello è il Vanguard 96, disponibile sia in Pro che in versione non-Pro. Come suggerisce il titolo, questa è la versione Pro che abbiamo testato.

HQ

Come suggerisce il nome, si tratta di un fattore di forma del 96%, sufficiente per far sì che le dita abbiano bisogno di un po' di tempo per riadattarsi, ma non abbastanza per avere un impatto reale sullo spazio sulla scrivania. La mancanza di spaziatura tra i tasti freccia e il resto del layout richiede un po' di tempo per abituarsi, ma detto questo, gran parte dello spazio che di solito viene sprecato non è qui, e spostando i tasti macro extra sul lato, si risparmia anche spazio aggiuntivo.

Il lato positivo è che ha quattro strati di smorzamento del suono, quindi solo i tasti stessi fanno rumore. Inoltre viene fornito con un poggiapolsi, che apprezzo dato che non è sempre incluso, anche a un prezzo di € 230. Il telaio stesso è in alluminio e il layout è un po' strano, poiché il tasto DEL è posizionato accanto al tasto PRTSC, facendolo sentire un po' lontano dalle mie (minuscole) dita. Non mi sono mai veramente abituato a questo.

Inoltre, ha pulsanti dedicati sul lato: cinque programmabili e uno per attivare la modalità di gioco. C'è anche un'enorme manopola multifunzione, una grande ruota a colonne sulla destra. È molto tattile, davvero piacevole da usare e, nonostante le sue dimensioni, non c'è oscillazione. Può gestire molte attività e lo uso principalmente per il controllo del volume e poco altro.

Il display IPS++ da 1,9" è un'ottima idea, ma poiché la tastiera è piatta, la riga superiore del tastierino numerico blocca la visuale e non si vede molto. Poiché le chiavi non sono incassate nel telaio e non è a basso profilo, non sono sicuro di come risolvere questo problema. Tuttavia, adoro la parte inferiore esposta dei tasti, con l'illuminazione RGB che brilla attraverso le lenti focali in ogni interruttore, ma forse siamo andati un passo troppo oltre, poiché dopo tutto è solo RGB.

Poiché Corsair possiede Elgato, le scorciatoie da tastiera sono facili da configurare e c'è anche un tasto di avvio dedicato Stream Deck.

Corsair utilizza i propri interruttori MGX Hyperdrive Magnetic pre-lubrificati, che si basano su sensori Hall Effect combinati con una struttura interna a doppia rotaia per evitare oscillazioni quando vengono premuti. Ciò consente a Corsair di rivendicare una durata di 150 milioni di clic per tasto e, se non ti piacciono, puoi passare a un altro tipo di interruttore. Come altre tastiere moderne di fascia alta, grazie a questi interruttori sono possibili funzioni nuove ma veramente utili. Rapid Triggering, ad esempio, significa che le chiavi vengono reimpostate istantaneamente, pronte per essere riattivate. Non lo vedo davvero come una "caratteristica", per quanto mi riguarda, è semplicemente il modo in cui dovrebbe comportarsi un buon interruttore di gioco. Lo stesso vale per l'attuazione regolabile, che può essere impostata in incrementi di 0,1 mm da 0,1 mm a 4 mm, supportata da una frequenza di polling di 8000 Hz, pari a 0,593 ms di latenza. Tuttavia, personalizza a tuo rischio e pericolo. Tuttavia, non capisco perché non ci sia il supporto per la doppia attuazione: l'interruttore può farlo, lo fa con altre tastiere Corsair, impostando due diversi punti di attuazione su un tasto, facendo due cose diverse, come accovacciarsi e pronarsi, o camminare e correre, a seconda di quanto forte si preme, e quindi attivando due diversi punti di attivazione.

Supporta anche FlashTap, che consente di dare priorità agli input quando due comandi opposti (come saltare e sdraiarsi) vengono premuti contemporaneamente. Per impostazione predefinita, viene data la priorità all'ultimo tasto premuto, il che ha più senso. E una cosa che voglio davvero sottolineare è l'uso di un'interfaccia basata sul web per la personalizzazione. Non è richiesto alcun software: basta il Corsair Web Hub, e io sono un grande fan di questa soluzione.

Quindi, è una buona tastiera? Beh, sì e no. Per la digitazione, ci vuole un po' di regolazione e la mancanza di una visione chiara dello schermo LCD lo rende un po' inutile. Ma gli interruttori sono estremamente veloci e reattivi, con velocità di ripristino quasi istantanee, il che è una qualità fantastica. A questo prezzo molto alto, però, mi sarebbe piaciuto vedere il supporto wireless. Ahimè, fa quello che promette, e lo fa bene.