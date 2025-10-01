HQ

Raramente sono sorpreso dal buono nell'arena delle cuffie wireless di fascia medio-bassa. Di solito, cercare la qualità o qualche caratteristica davvero interessante al di sotto della fascia di prezzo di € 100 sembrava un ricordo del passato. Ma questo EarFun Tune Pro ha completamente smantellato la mia posizione su tutto. E ancora non riesco a dargli un senso.

Per metterci in scena. EarFun Tune Pro è una cuffia circumaurale Hi-Fi wireless con ANC. Sono abbastanza leggeri (289,5 grammi), hanno un design piuttosto sobrio e non sono molto appariscenti nel loro design esterno. L'archetto con cuscinetto auricolare ha un'anima in metallo con una copertura in plastica e finiture leggere sulle articolazioni. I materiali hanno un aspetto regale, ma non denotano nemmeno una qualità premium. Anche la gestione è molto semplice, con un pulsante MFB per l'accoppiamento con i ricevitori bluetooth, due per il volume e uno per attivare o disattivare la cancellazione attiva del rumore. Le ritengo soluzioni funzionali e molto economiche per non far lievitare il prezzo finale. Fortunatamente, c'è molto sotto il cofano di questi Tune Pros, e quasi tutto è buono.

Il EarFun Tune Pro si muove a una frequenza di 2,4 GHz e ha una portata di circa 15 metri con una trasmissione inferiore a 7dBm, a condizione che non ci siano ostacoli in mezzo. Poiché le cuffie non sono pesanti, è facile dimenticare di indossarle con il passare del tempo durante un lungo ascolto o una sessione di lavoro. Sono molto facili da accoppiare, con Bluetooth 5.4, quindi puoi anche connetterti a più dispositivi contemporaneamente. Ideale se vuoi rispondere alle telefonate e mantenere attivo l'audio del tuo PC allo stesso tempo.

E mentre siamo in tema di funzionalità, il Game Mode integrato ha una modalità Extreme Low Latency che può essere attivata tramite la sua app Earfun Audio e il Cinema Mode migliora notevolmente anche la qualità del suono spaziale. Se vuoi anche migliorare la qualità dello streaming, c'è anche un'opzione cablata (inclusa nella confezione).

La qualità è decente. Non mi aspettavo la chiarezza del mio solito OMEN 50L su PC, né i bassi che ottengo dai miei auricolari JBL Tour Pro 3, ma suonano tutt'altro che mediocri. Dove forse mi ha colpito meno è nell'uscita dei bassi, provando diversi generi musicali, capisco che non riesce a raggiungere quel riverbero alle basse frequenze.

Allora, qual è la magia di questi EarFun Tune Pro ? Cos'è che fa apparire questo modello sempre come esaurito nei principali distributori come Amazon ? La risposta sta nella durata della batteria, che è davvero pazzesca. Le specifiche dicono che è di 1.100 mAh e promettono una durata della batteria di 80 ore con cancellazione attiva del rumore attiva e fino a 120 ore se è spenta. Un NCA abbastanza buono, tra l'altro. Ricorda che stiamo sempre parlando di cuffie wireless con un prezzo ufficiale di circa 80 euro, anche se puoi trovarle scontate anche sotto i 60 euro sulla pagina del negozio EarFun, e con quell'autonomia, EarFun Tune Pro batte qualsiasi cuffia della concorrenza. Non ha rivali.

In effetti, l'unità che abbiamo per questa recensione non è stata caricata una sola volta da quando ci abbiamo messo le mani sopra, ed era all'inizio dell'estate. È solo ora, mesi dopo, che abbiamo ricevuto il primo segnale di "batteria scarica" e abbiamo dovuto cercare in lungo e in largo il cavo di ricarica nella confezione (anche se avremmo potuto usarne uno qualsiasi, dato che si tratta di un ingresso USB-C).

Avrei potuto dedicare questo testo settimane fa, parlando di come il EarFun Tune Pro sia un notevole auricolare multiuso, sia per ascoltare musica, sia per rispondere alle chiamate e partecipare a riunioni di telelavoro con una buona cadenza del microfono. Ottimo se non vuoi spendere molti soldi, ma allora non sarei stato davvero consapevole dell'enorme comodità di avere un auricolare wireless che puoi dimenticare di caricare la batteria e continuare a utilizzare quotidianamente. Un purista del suono perfetto e puro li vedrà come un'opzione meno interessante, ma penso che la maggior parte degli utenti troverà questi EarFun Tune Pro un'opzione molto più attraente di altri con un nome più grande dietro di loro.