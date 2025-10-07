Apple iPhone 17 Pro

Per molti anni, Apple è rimasto a una sorta di bivio. Volevano un processo di progettazione iterativo che cambiasse solo marginalmente l'aspetto dei loro modelli di iPhone ogni anno, volevano utilizzare il titanio, sia per il suo forte valore di marketing che per offrire qualcosa di nuovo e fresco a un pubblico che presto non era in grado di distinguere i loro prodotti l'uno dall'altro, e volevano una linea di prodotti diversificata ma in definitiva coerente.

Il 2025 ha portato una sorta di cambiamento di umore, va detto, poiché molti di questi piani sono stati posticipati o direttamente minati dalla line-up iPhone 17. Nonostante continui ad essere in qualche modo iterativo, il iPhone 17 Pro, che stiamo recensendo oggi, in particolare, sta prendendo una strada completamente diversa e sembra significativamente diverso dai modelli precedenti. Il titanio è stato abbandonato a favore dell'alluminio, il che significa anche che due nuovi colori forti e saturi rendono i telefoni Pro più divertenti da guardare di quanto non lo siano stati negli ultimi anni, e grazie al modello Air, è stata data nuova vita alla gamma di Apple. Sì, dopo anni di promesse non mantenute e un lungo processo di progettazione, le stelle sono davvero allineate.

E non giriamoci intorno; Quest'anno, sono praticamente tutte buone notizie per un potenziale cliente iPhone 17 Pro. No, non possiamo ancora consigliare l'aggiornamento da un modello Pro relativamente nuovo, ma se sei stato indeciso, questo è, se andiamo al sodo fin dall'inizio, un aggiornamento decente praticamente su tutti i fronti.

Ok, è l'ora delle specifiche. Questo modello di e-SIM ha ora una batteria da 4252 mAh, che lo qualifica quasi come uno "smartphone da due giorni", ed è passato molti anni da quando siamo stati in grado di dire lo stesso di un modello standard Pro. A ciò si aggiungono la consueta certificazione IP68, la ricarica MagSafe da 25 W e la ricarica cablata leggermente più veloce rispetto a prima, che è ancora in ritardo rispetto ad alcuni concorrenti ma è di gran lunga migliore di prima. Il nuovo colore Cosmic Orange è infinitamente accattivante e profondo, anche se è un po' più soggetto a graffi rispetto a prima, e grazie all'efficace FaceID, ai sensori solidi tutt'intorno e ai fantastici altoparlanti stereo, l'uso quotidiano è ancora una volta una gioia.

Il display è un LTPO Super Retina XDR OLED, che offre 120 Hz, supporto HDR10 e Dolby Vision e un picco di 3000 NITS. Negli ultimi anni c'è stata un po' di inflazione nelle descrizioni dei display dei telefoni di punta, perché che si tratti della profondità tramite OLED, della calibrazione dei colori quando si vede effettivamente qualcosa sul display o della luminosità, la maggior parte dei display oggi, che si tratti di un Samsung Galaxy S25 Ultra, di un iPhone 17 Pro o di un Pixel 10 Pro, sono in realtà decisamente eccellenti. Lo stesso vale in questo caso.

Lo stesso si può dire della lunghezza e del livello di dettaglio in queste recensioni di smartphone di telefoni che mantengono più o meno lo stesso "pavimento" competente, ovvero caratteristiche, funzionalità e coesione che ci si può permettere di aspettarsi, senza necessariamente richiedere uno spazio dedicato alla colonna.

Con questo in mente, stabiliamo rapidamente che il nuovo A19 Pro SoC, un chip a 3 nm che funziona con 12 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione, è altrettanto scattante, dando anche a iOS 26, che con la sua interfaccia utente Liquid Glass è ancora a un passo dal funzionare davvero, una sensazione veloce e precisa. Inoltre, Apple Intelligence è ora disponibile in più lingue, anche se spetterà sicuramente all'individuo decidere se funzionalità come Siri, Writing Tools, strumenti di modifica delle immagini e altre saranno utili. Il punto è che da un solido ecosistema per l'uso quotidiano, dalla ricarica al display, tutto funziona bene, e combinato con il profilo di design ora rinnovato e più "pro" di Apple, è molto più facile innamorarsi di questo Pro pitch quest'anno rispetto all'anno scorso, per esempio.

Ok, e la fotocamera? Il iPhone 17 Pro offre tre obiettivi da 48 megapixel nella stessa configurazione di prima, ovvero grandangolo standard, ultra-wide e teleobiettivo. Quest'ultimo ora ha uno zoom ottico 4x e la fotocamera frontale per i selfie ora ha Centre Stage. Va tutto bene, e combinato con funzionalità ingegnose come il formato ProRAW di Apple, il video 4K/120fps Dolby Vision e i nuovi microfoni di registrazione, Apple offre ancora una volta solide prestazioni della fotocamera che quasi battono la serie Pixel di Google in post-elaborazione, anche se Google vince ancora in termini di gamma dinamica e nitidezza, Per esempio.

Ci sono pochi punti critici, in realtà. Questo è solo uno dei motivi per cui questa recensione è volutamente più breve quest'anno, proprio per rispettare la trasformazione più iterativa dei telefoni attraverso le generazioni, ma anche perché probabilmente hai familiarità con molti dei pro e dei contro dell'attuale filosofia di design di Apple. Ma, in fin dei conti, con la batteria più grande, la tavolozza dei colori più ampia, il nuovo "plateau della fotocamera" (di cui siamo tutti fan qui a Gamereactor) e il nuovo zoom 4x, questo è semplicemente un buon anno per l'iPhone.

Quindi ora dacci quell'iPhone pieghevole l'anno prossimo, Apple.