Samsung Bespoke AI Jet Ultra

Il mercato degli aspirapolvere senza fili è diventato sempre più affollato negli ultimi anni e molti dei principali marchi affermati sono stati lenti nell'offrire prodotti avanzati in grado di competere con i numerosi marchi cinesi. Sebbene i loro prezzi non siano generalmente economici e se hai un aspirapolvere, non c'è da stupirsi, ci è voluto troppo tempo per rendersi conto che c'è da guadagnare in questo segmento.

Qui diamo un'occhiata al modello di punta di Samsung, il Bespoke AI Jet Ultra, un aspirapolvere così avanzato da avere semplicemente una pulizia intelligente, un termine che potrebbe essere stato usato un po' troppo spesso dal reparto marketing. Ed è un peccato, perché gli ingegneri hanno fatto un lavoro piuttosto solido.

Ha un sistema intelligente che regola automaticamente la potenza di aspirazione e la rotazione della spazzola a seconda della superficie, il che è davvero una buona idea. Tuttavia, richiede il Wi-Fi e che tutto passi attraverso l'app SmartThings. Inizialmente, è necessario utilizzare la "Slim LED Brush+" inclusa, che è la testina standard, e questo ha senso. Ma sarebbe stato bello se la testina "Active Dual Brush", che ha anche luci LED e due diversi tipi di spazzole ed è abbastanza efficace, o se, come me, avete diversi animali domestici e quindi dovete usare spesso la spazzola "Pet Tool+", funzionasse anche con l'AI. Ma ad essere onesti, uso praticamente solo Slim LED Brush+, poiché si occupa praticamente di tutto senza problemi. Ho appena toccato le spazzole speciali in dotazione per gli angoli e altre aree perché semplicemente non è necessario. E sì, la luce LED ha una vera e propria funzione, e sì, tendi ad aspirare più spesso perché ti rendi conto di quanto velocemente si sporca di nuovo. Soprattutto con gli animali domestici...

È simile a molti altri sistemi presenti sul mercato, quindi se non vi piace l'impugnatura a pistola che utilizza, e praticamente tutti i concorrenti, dovrete tornare a un modello con cavo. C'è un bel schermo LED con tutte le informazioni rilevanti, e la mia unica critica è che il tubo telescopico può essere regolato solo in tre fasi, ma probabilmente è perché non è così lungo. In futuro mi piacerebbe vedere un tubo più corto che possa essere allungato di più, ma in pratica devo anche ammettere che mi si addiceva perfettamente. Penso di aver letto da qualche parte che si può anche rispondere alle telefonate attraverso di esso, ma se questo è vero, sono contento di averlo trascurato, perché sembra troppo folle.

Il sistema motore HexaJet viene fornito con una garanzia di dieci anni, il che è piuttosto impressionante. E aspettate, ci sono 33 prese d'aria che alimentano i 12 cicloni nel sistema ciclonico Jet. Il reparto marketing deve aver avuto una giornata campale con questo prodotto. È anche lavabile e anche se devo ammettere che non sono riuscita a provarlo, in realtà è una caratteristica super igienica di cui sono un grande fan.

C'è un filtro a cinque strati, un filtro HEPA - necessario se hai animali domestici o bambini piccoli - e persino un supporto per tutti gli ugelli e gli accessori extra. Sembra sciocco, ma è sia pratico che carino, quindi punti per quello.

Il prezzo è piuttosto alto, £ 1.199, ma a volte è in vendita a metà prezzo, così spesso in effetti, che è probabilmente il vero prezzo di mercato. Ciò indica che i negozi di elettronica stanno facendo troppi profitti... A quel prezzo, però, sarebbe stato bello se fosse arrivato con dei tubi che lo rendessero adatto all'uso in auto. Penso anche di aver letto che puoi ottenere una testina di lavaggio/cottura a vapore extra per questo. Ancora una volta, a quel prezzo, avrebbe dovuto essere incluso secondo me.

Il contenitore della polvere in sé è sorprendentemente piacevole quando guardi cos'altro c'è là fuori, ma il contenitore dell'aspirapolvere può essere un po' scomodo da posizionare a causa della sua altezza - questo è il mio problema - e del peso. Qui, però, avrei potuto scegliere di utilizzare una batteria più leggera di tutti i giorni nell'aspirapolvere invece di quella con la capacità massima. Ma è pazzesco che la sostituzione della batteria, come la conosciamo dagli utensili elettrici per il giardino, sia diventata standard in quelli che possono essere descritti come elettrodomestici. Tuttavia, i sacchetti non sono esattamente economici e, se quello che riesco a trovare è corretto, hanno solo la metà della capacità di un normale sacchetto per aspirapolvere (2,5 L contro 5 L). Anche il prezzo è un po' più alto, ma dipende dal fatto che si utilizzino normalmente prodotti fuori marca e che siano tipi particolarmente igienici come questi.

C'è una vasta gamma di accessori inclusi con questo aspirapolvere altrimenti elegante e moderno, ma la maggior parte delle persone probabilmente utilizzerà solo la testina standard. Tuttavia, mi manca il fatto che mangia solo piccoli pezzi di cibo senza lamentarsi, come fa il mio. Ma per essere onesti, devo sottolineare che probabilmente avrei dovuto rimuoverli con una paletta e una piccola scopa prima di passare l'aspirapolvere. Sono solo pigro. Ma molto più importante è la potenza di aspirazione, che in genere è un problema con gli aspirapolvere con cavo che funzionano a 220 V e possono assorbire diversi kilowatt dalla presa...

Questo è un mostro da 400 watt, e si tratta di 400 watt di potenza di aspirazione, non di 400 watt di consumo energetico. La stragrande maggioranza non scende a compromessi sulla potenza di aspirazione, ma sul consumo energetico, che varia da 250 a 500 watt a seconda del modello. Qui stiamo parlando di 400 watt di potenza di aspirazione e un consumo di 1050 watt, il che rende la durata della batteria ancora più impressionante: 100 minuti con la batteria normale e altri 60 minuti con la batteria di riserva. Sì, è sulla più bassa delle cinque impostazioni, ma è più che sufficiente per quasi tutte le pulizie regolari.

È piuttosto rumoroso con l'impostazione massima, ma non tanto quanto il mio aspirapolvere con filo. E le diverse spazzole sono molto più efficaci di quelle standard vecchio stile che si trovano sulla maggior parte degli aspirapolvere con cavo.

Per me, la manutenzione continua è uno dei punti più positivi. È leggero e abbastanza facile da spostare e il rumore è sorprendentemente basso con le due impostazioni di aspirazione più basse. Ma allo stesso tempo, è abbastanza potente da raccogliere la maggior parte dello sporco. L'impugnatura con il motore non è esattamente leggera, forse a causa del motore e della solida qualità costruttiva, ma per me non ha avuto molta importanza, forse perché ho ricevuto in cambio una garanzia di 10 anni.

Il prezzo di mercato effettivo rende il Bespoke AI Jet Ultra un po' più attraente. La funzione AI e la testina in dotazione rendono la pulizia molto più semplice, in quanto non è necessario modificare continuamente la testina o le impostazioni. Quando un giorno muore il mio aspirapolvere con cavo "Pet Control Ultra", mi convinco che un aspirapolvere portatile senza fili abbia sia la potenza che le capacità per mantenere pulita una casa con animali domestici e bambini piccoli.