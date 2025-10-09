Corsair Sabre V2 Pro Ultralight Wireless

C'è il peso leggero, e poi c'è qualsiasi classe sia il Corsair Sabre V2 Pro. Con un peso di 36 grammi, sembra di non trattenere nulla, quasi come l'aria. Questo è piuttosto impressionante in quanto il mouse ha un corpo solido e non utilizza alcun tipo di design a nido d'ape cavo per perdere massa.

Mentre il caricatore DPI è scomparso, sacrificato sull'altare della leggerezza, ha ancora il sensore Marksman S per impieghi gravosi di Corsair, che offre 33K DPI con una precisione del 99,7% secondo Corsair, 750 IPS, e sebbene arbitrario per la maggior parte delle persone, così come la frequenza di polling di 8000Hz, queste sono specifiche top di gamma per qualsiasi mouse, Soprattutto uno che cerca di radere ogni singolo grammo. Nonostante ciò, è possibile una durata della batteria di 70 ore, ma con una frequenza di polling di 1000Hz. L'utilizzo dell'8K completo, che non consigliamo - il 4K è più che sufficiente anche per i giochi competitivi - ti darà solo circa 16 ore. A quel livello, ogni grande passaggio con il mouse conta. Detto questo, la durata della batteria può essere difficile da valutare. Sembra che non scorra via, ma si limiti a spostare l'indicatore in passi piuttosto grandi alla volta. Non ho ancora capito se il 5% equivale a 10 o 40 minuti di durata della batteria quando si utilizza una frequenza di polling di 4000 Hz. Oh, e non c'è il Bluetooth. Era un peso extra e doveva sparire.

E il passaggio DPI, questo viene fatto semplicemente tenendo premuti due pulsanti del mouse per tre secondi, qualcosa che non faresti mai mentre lo usi comunque. A meno che tu non abbia un caso speciale per cambiare spesso DPI all'interno di un gioco, questo rende effettivamente inutile il pulsante di commutazione DPI, poiché l'RGB all'interno del mouse corrisponde a un obiettivo DPI che hai impostato nel driver, quindi è in gioco anche l'indicazione visiva.

Gli interruttori sono propri di Corsair e meccanici, il che significa una durata di 100 milioni di clic. A proposito, il dongle USB può essere collegato alle cose - non molto, ma può - e, soprattutto, non è fatto per l'inserimento nella scheda madre, ma per la connessione cablata in modo da garantire il corretto posizionamento.

Durante l'aggiunta di peso, devo elogiare Corsair per aver incluso impugnature laterali in gomma nella scatola per l'utente da aggiungere. Questi sono di gran lunga superiori a qualsiasi cosa prefabbricata. Includono anche alcuni pattini aggiuntivi per il mouse se non sei soddisfatto di quelli esistenti, che sono UPE e non PTFE per qualche motivo. Ha fatto poca differenza per me con il mio attuale tappetino per il mouse, ma sarà importante per gli altri.

Il programma del driver è stato sostituito con Web Hub, un sistema online che funziona in modo fantastico, a dire il vero, e non aveva nemmeno bisogno che il mouse fosse collegato via cavo, poiché tutto poteva essere fatto in modalità wireless. Ho aspettato solo circa 15 anni per una soluzione del genere... Mentre alcuni potrebbero sottolineare che un driver basato sul Web lo rende problematico da usare senza Internet, è necessario solo quando si modifica un'impostazione e la maggior parte dei giochi oggi dipende più o meno da una verifica online di qualche tipo. C'è anche un'opzione macro per coloro che sono particolarmente avventurosi poiché ci sono così pochi pulsanti su di essa. Ma siamo onesti, abbandonare il programma iCUE è forse una delle cose più user-friendly che Corsair possa fare.

Quindi, il prezzo. Wireless. Ultraleggero. DPI elevato. Stiamo guardando a 150 euro, 180, 200? N. 110 euro. Per qualche ragione, Corsair ha optato meno per l'avidità e più per i numeri di vendita. Sono rimasto piuttosto sorpreso dal fatto che questo mouse non superi i 150 euro.

Ma ne vale la pena? Beh, sì, il mouse è estremamente leggero, ma è facile abituarsi a quella parte entro 30 minuti dall'uso e, cosa più importante, il sensore è estremamente preciso e il cursore del mouse sembra un'estensione della tua mano piuttosto che uno strumento grezzo per puntare. Tuttavia, nonostante le dimensioni ridotte - poco più di 3,8 cm di altezza - si adatta alla forma interna della mia mano, quindi punti per l'ergonomia sulla superficie in plastica nuda. Ma ancora più importante, entrambi i pulsanti laterali possono essere facilmente raggiunti dal mio pollice senza estenderlo eccessivamente in alcun modo. Uso un'impugnatura a metà artiglio e mezzo palmo, quindi le dimensioni ridotte mi stanno perfettamente. La rotellina del mouse ha un po' troppa resistenza, a mio parere, e non ha la stessa sensazione tattile nitida quando lo fa come i pulsanti principali del mouse. Tuttavia, caricare il mouse richiede un po' di tempo per abituarsi.

Sebbene la leggerezza renda il mouse estremamente veloce e la precisione sia elevata, non ci sono funzioni extra. Se dipendi da pulsanti o scorciatoie extra, questo non fa per te. Inoltre, non c'è RGB, nemmeno underglow, e mentre le persone che vogliono essere mature e professionali nel loro approccio al gioco potrebbero non dispiacere, questo è essenziale per gli altri. Se lo tieni a mente, ti divertirai davvero con il Sabre V2 Pro.