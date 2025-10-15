Asus ROG Xbox Alleato X

Il palmare Asus Ally è ora lanciato in una versione Xbox che ha anche un hardware aggiornato, rendendolo straordinariamente potente. Quindi questo potente palmare funziona come un'estensione della tua Xbox?

Prima di entrare nelle cose tecniche, prepariamo la scena un po' più leggermente. Diversi produttori nel corso degli anni hanno tentato l'impresa di creare il proprio "Steam Deck", ma con Windows 11 al centro, introducendo una maggiore flessibilità per l'uso quotidiano. Si può discutere sul fatto che aziende come Lenovo e MSI abbiano avuto successo, ma per lo meno, molti consumatori hanno espresso il loro disprezzo per Windows 11 alla base di tali dispositivi. Semplicemente non è abbastanza ottimizzato per gli input del controller, e si vede. Quindi cosa fai?

Beh, sembra che tu faccia quello che Asus ha fatto qui; collabori con Microsoft e Xbox per creare un palmare che abbia ancora la flessibilità di Windows, ma con un'interfaccia utente Xbox personalizzata in cima, per consentire un uso più semplice di Game Pass, Cloud e simili. Ma ha funzionato?

Prima le cose tecniche. Il Xbox Ally X è dotato di ben 24 GB di memoria condivisa e 1 TB di spazio di archiviazione, batteria da 80 Wh - che la mette alla pari con alcuni laptop da gioco - e trigger con feedback tattile e AI Z2 Extreme CPU di AMD. Questo raggiunge una velocità di clock fino a 5 GHz, ha 8 core e 16 thread - che è incredibilmente potente per un palmare - e gestisce un touchscreen da 7" in formato 1080p 16:9 che opera a 120 Hz e 500 nits di luminosità massima. Va tutto bene qui, specifiche potenti che guidano hardware significativo, ma ci sono problemi, ovviamente.

Quindi ora l'elefante nella stanza; il prezzo. È ridicolo. Mentre la versione non X in bianco ha una CPU Z2A, 16 GB di memoria, batteria da 60 Wh e può essere acquistata con un'unità da 512 GB a partire da 599 Euro per la versione piccola, questa versione X costa 949 Euro.

E sebbene offra più spazio di archiviazione, un display a risoluzione più elevata e una CPU più veloce e moderna rispetto alla concorrenza e al suo fratello minore, è comunque vicino ai 300 euro in più e non ha un display OLED come alcuni dei concorrenti. È un dato di fatto, il display è "IPS level" e non vero IPS. Si tratta di un LCD molto adeguato con colori decenti (anche se non molto accurati, a dire il vero) e una luminosità relativamente alta, in tutta onestà, anche tenendo sotto controllo le aspettative, una macchina che viene venduta al dettaglio per quasi $ 1.000 nel suo mercato nazionale avrebbe dovuto avere un OLED. Dovrebbe davvero, davvero.

L'interfaccia Xbox funziona alla grande. È facile da navigare, anche se penso che stia sprecando molto spazio quando si mostrano i titoli dei giochi. Le icone sono facili da indovinare e c'è un pulsante fisico per la funzionalità Xbox nel caso in cui lo si scorra via per interagire con il Windows OS nascosto sotto, permettendoti di usarlo come faresti con qualsiasi Windows PC. E uno dedicato alle numerose impostazioni hardware, che adoro. Probabilmente presto vedrete questa interfaccia utente in altri posti, ma Microsoft e Xbox hanno fatto bene qui, ed è una differenza mondiale utilizzare questo hub rispetto a Windows 11 e persino al software hub di Asus in precedenza.

Prezzi pazzeschi, ma un'ottima skin software e specifiche solide. Ma temo che ci siano anche altri problemi meccanici.

I pulsanti fisici, ad esempio, sono, beh, inadeguati secondo me. La qualità del D-pad, dei grilletti, delle levette e dei pulsanti ABXY differisce, in un modo in cui non ho dubbi che provengano da almeno quattro fornitori diversi, e questo non include quelli sul fondo della macchina. Mentre i grilletti con feedback tattile sono fluidi, solidi e ben fatti, da lì in poi la qualità scende con i pulsanti ABXY che sono traballanti, si sentono molto economici e, pur avendo punti di attuazione distinti, si sentono come se raschiassero contro l'incavo interno del corpo del controller e talvolta si bloccassero quando si tenta di usarli a causa di quella che sembra una cattiva tolleranza. Non va bene in una macchina a questo prezzo.

Ha alcuni intoppi che mi aspetto vengano risolti al momento del rilascio. La tastiera non è apparsa automaticamente in alcune occasioni, ma più problematico, i download sono incredibilmente lenti. Stiamo parlando di quasi un'intera giornata per scaricare un gioco da 150 GB. Un semplice gioco per cellulare ha richiesto l'intera serata. Questo non è esattamente alleviato da tre ore di download che mi costano il 25% della durata della batteria.

Il Xbox Cloud non si avviava, il che mi ha fatto rivolgere al servizio di cloud gaming GeForce Now di Nvidia, che non è proprio lo scopo di un dispositivo fortemente integrato con Xbox come questo. Mi ha detto che dovevo collegare un controller wireless e poi non mi ha fornito alcuna opzione per uscire dal pop-up. Dai, questa è una parte molto grande di quella che è l'intenzione della macchina... Ha persino osato avere una schermata nera di sei ore "per favore aspetta, aggiornamento" il giorno prima che scrivessi questa recensione. Alla fine ha funzionato, con Hollow Knight: Silksong che girava al di sotto dei 55 FPS nella migliore delle ipotesi, e spesso sotto i 30 FPS, con un input-lag di oltre due secondi interi. La mia ipotesi è che ci sia qualcosa che non va nel driver di rete per il dispositivo, perché sembra che la maggior parte dei problemi di rete siano stati risolti 30 minuti prima che consegnassi questa recensione poiché era stata applicata una nuova patch di Windows. Pertanto, non mi aspetto che questo sia un problema se l'utente finale si assicura che la macchina sia completamente aggiornata prima dell'uso.

Ancora una volta, questi problemi potrebbero essere risolti nel momento in cui l'utente acquista e utilizza questo dispositivo, ma abbiamo fatto un riferimento incrociato con un collega internazionale, che ha confermato alcuni di questi problemi anche sul suo dispositivo di prova, e siamo ancora costretti a recensire il dispositivo che arriva a casa nostra.

Dal punto di vista delle prestazioni, abbiamo eseguito in modalità 35W Turbo. Ciò offre poco più di due ore di riproduzione, proprio come la concorrenza, e consente la fedeltà visiva necessaria per un display da 7 pollici. La grafica era generalmente fluida, con colori vivaci che erano eleganti e fluidi, anche se con alcune battute d'arresto. Il raffreddamento funziona alla grande, con un rumore sorprendentemente basso ma con un odore intenso di qualcosa di bruciato all'inizio al rialzo, dove gli altoparlanti sono decenti e, grazie al pulsante delle impostazioni dedicato, l'ho eseguito in modalità Turbo tutto il tempo.

Abbiamo utilizzato Forza Horizon 5 come gioco di benchmark principale, in quanto è molto coerente in FPS, con circa il 10% di deviazione dal nostro obiettivo di prestazioni di 65 FPS con impostazioni elevate, mantenendo il carico su CPU e GPU al di sotto dell'80%. Ciò ha fornito una prestazione termica di 66 gradi. Tuttavia, a volte ha sparato fino a 72 gradi, in coincidenza con la macro-balbuzie nel gioco, suggerendo che il raffreddamento, sebbene piacevolmente silenzioso, non è sufficiente in modalità Turbo. Peccato, perché con impostazioni elevate, 65 FPS è una fantastica esperienza portatile e i colori eccessivamente vivaci dello schermo LCD a 120 Hz sono perfetti per un gioco di corse arcade. Abbassare l'impostazione a una potenza inferiore aiuta, ma ridurrà anche la potenza grafica e quindi la fedeltà dell'immagine.

In alternativa, è possibile personalizzare autonomamente le impostazioni, cosa che ho trovato utile, per trovare proprio il giusto mix di prestazioni e qualità visiva che permetta di rimanere appena sotto la soglia termica del dispositivo. Asphalt Legends, essendo un gioco per dispositivi mobili, ha avuto un track record migliore con solo poche volte che è sceso a 57 FPS da 60 e ha mantenuto un costante 65 gradi nel dispositivo, che a mio parere è ancora più alto di quanto mi aspetterei da un gioco per dispositivi mobili. Wild Life Extreme da 3D Benchmark dà un punteggio di 6954 punti, con 72 gradi sulle termiche. Questo non è affatto un brutto punteggio, poiché un laptop dotato di RTX 5090 produce circa 48850 nello stesso test nonostante sia immensamente più potente. Cyberpunk 2077 ha raggiunto 46 FPS con l'impostazione Steamdeck a 72 gradi, il che indica ancora una volta che il problema è la limitazione dovuta a problemi termici e non l'hardware stesso.

Possiamo esaminare i singoli giochi, e vanno avanti e indietro, ma mi sento a mio agio nel dire abbastanza inequivocabilmente che con il AI Z2 Extreme e questa quantità di RAM, ti darà la flessibilità di giocare ai titoli più impegnativi alla risoluzione dello schermo in 60+fps. E questo con un uso particolarmente liberale delle opzioni di impostazione, poiché la disattivazione della riflessione della luce e delle funzionalità grafiche molto avanzate degrada solo leggermente l'esperienza visiva su uno schermo di queste dimensioni, rimuovendo un carico di lavoro molto gravoso sul processore.

Non mi aspettavo prestazioni complete per PC - beh, al prezzo forse avrei dovuto - e mentre il ROG Xbox Ally X è in grado di riprodurre giochi per PC in piena regola, a mio parere è meglio utilizzato con il cloud gaming per titoli AAA più recenti e più impegnativi, che Game Pass supporta anche al livello più elementare. Nel frattempo, i titoli più vecchi, in particolare quelli che non richiedono una connessione Internet, possono essere giocati sul dispositivo. Tuttavia, sono leggermente critico nei confronti della qualità di alcuni pulsanti fisici e del fatto che nel 2025 non si otterrà un display OLED in una fascia di prezzo molto premium.

Anche se mi piace l'integrazione con Xbox e la possibilità di utilizzarla come un'esperienza di gioco Xbox completa, il controllo di qualità deve essere migliorato e, in un mondo perfetto, una versione aggiornata con uno schermo OLED e un prezzo più aggressivo deve essere rilasciata presto.