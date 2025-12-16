OnePlus 15R

HQ

Mentre il OnePlus 15 era sorprendentemente economico, OnePlus ha realizzato una versione leggermente diversa e ancora più economica. Lo chiamano "value flagship" e per una volta il marketing di un prodotto tecnologico è riuscito a trovare una parola sia accurata che significativa.

Ma riflettiamo un attimo sulla batteria, i suoi enormi 7400 mAh, poiché deve fornire sia allo Snapdragon 8 Gen 5 - il primo telefono a usare questo chipset - un chip touch response per il gaming sia un chip Wi-Fi G2. Il nuovo chip Snapdragon è molto più veloce del suo predecessore, con il 36% di prestazioni grezze della CPU secondo i loro stessi dati, e OnePlus ha aggiunto un proprio firmware per migliorare le prestazioni di gioco dando priorità a tutte le attività legate al gaming.

Non c'è caricatore incluso, quindi quanto velocemente si carica effettivamente con il SUPERVOOC da 80W non lo so al momento, ma è comunque veloce, meno di un minuto per percento. E sì, la batteria dura due giorni pieni.

Il telefono è dotato di raffreddamento personalizzato per la camera di vapore, persino aerogel per isolare il display dal resto e un modulo fotocamera rielaborato e OnePlus Oxygen OS 16 con integrazione AI davvero utile. In generale, l'uso dell'IA è diventato meno una questione di funzionalità e più un uso reale nell'ultimo anno circa, molto necessario. Ha persino il Bluetooth 6, uno dei pochissimi dispositivi sul mercato. E per gli appassionati di suono, sì, ha LDAC, AptX HD e LHDC 5.0.

Il design è molto simile al suo fratello maggiore: sono disponibili due colori e il display è un 6,832" 1,5K LTPS AMOLED a 165 Hz, o meglio, a 120Hz, con 144Hz e 165Hz supportati da pochi giochi selezionati; in questo caso la sovrapposizione gaming sul telefono ti dirà quali. La risposta touch ha un proprio hardware dedicato all'interno del telefono, il che spiega il refresh rate di 3200Hz per i controlli touch, dichiarato il più veloce al mondo - e ci credo. Sono 1800 nits e colori 100% DCI-P3, ma lo sono anche la maggior parte dei display di fascia alta.

Questo è abbinato a una delle memorie e archiviazioni più veloci che si possano acquistare, UFS 4.1 e LPDDR5X memoria Ultra. Il campione della prova aveva 12GB di memoria e 256GB di spazio di archiviazione - numeri molto buoni per un telefono che si dice costi tra circa 740 Euro (~£650), e con un'alternativa più costosa con 512GB di spazio a 840 Euro (~£740) - devo aggiungere che stiamo un leggero supponendo.

Il telefono ha quattro diverse classificazioni IP, il che onestamente mi confonde: più grande è meglio, e se qualcosa può scaricare acqua calda ad alta pressione, non ho bisogno di una valutazione separata per sapere che andrà bene sotto la pioggia.

Come previsto, il gaming è fluido e reattivo, lo schermo ha colori vivaci, persino gli altoparlanti sono molto buoni, anche se un po' di audio surround finto è attivato di default, e non si pensa davvero che questo non sia il modello top di gamma, con un'eccezione: la fotocamera.

L'integrazione AI è basata su Google Gemini ed è stata completamente integrata con il sistema Existing Plus Mind che ti permette, in mondi molto vasti, di creare un mini-LLM con i tuoi dati e appunti. È un'ottima idea, ma ci vuole un utente esperto per ricordarsi di usare queste funzioni, anche se sempre più persone dovrebbero considerarla a lungo termine. Una funzione che non ho mai usato, ma che sembra fantastica, è il registratore AI che si dice prenda appunti sulle riunioni, sia in tempo reale sia per riassumere che distinguere ogni persona.

L'interfaccia utente è tipica di OnePlus, pulita, fluida e con un profilo visivo distinto. Ancora più importante, OnePlus promette che la batteria durerà almeno quattro anni con l'80% della capacità residua - così come gli aggiornamenti Android, mentre gli aggiornamenti di sicurezza durano almeno sei anni. Dato il focus sulla ritenzione delle risorse, è una scelta ottima.

OnePlus utilizza il proprio motore DetailMax, e la doppia esposizione per la fotografia notturna avviene simultaneamente invece che una per una come accade nella maggior parte degli altri. La fotocamera principale da 50MP usa un sensore Sony IMX906 ed è abbinata a un Ultra wide da 8MP - aggiungendo che serve davvero un teleobiettivo, e onestamente, solo un po' più di zoom ottico. La 13R ce l'aveva, e il modulo fotocamera sembra semplicemente troppo degradato rispetto al 15 che offriva eccellenti opzioni di zoom ottico, e quello che OnePlus chiama "zoom di qualità ottica" - che è facilmente sufficiente per la maggior parte delle persone. Le prestazioni della fotocamera non sono scarse, soprattutto con abbastanza luce, le immagini sono nitide e molto dettagliate, anche con lo zoom – ma il movimento e la mancanza di luce sono i nemici di tutte le immagini, e sebbene la fotografia notturna sia molto migliore rispetto a pochi anni fa, siamo ancora lontani dalla qualità ottimale dell'immagine. Detto ciò, la qualità dello zoom digitale sarà adeguata per la maggior parte dei consumatori mainstream, e chi ne vuole di più potrebbe comunque optare per il normale OnePlus 15. Ma il lato positivo è che ottieni video 4K a 120 FPS - non è affatto normale per questo budget.

Le specifiche che ottieni sono estremamente impressionanti. Nonostante si tentano di sommergerlo in giochi e app con cariche pesanti, non ci sono stati intoppi durante i test, qualcosa che non emerge durante il benchmark, ma che distingue davvero i telefoni di fascia alta dagli altri. Molta memoria e spazio, CPU molto potente e la batteria più grande che abbia mai visto - l'unica imperfezione è la mancanza di zoom ottico. Avrebbe funzionato - soprattutto perché l'aumento di prezzo tra i suoi fratelli maggiori non è così grande se hai la versione più costosa, ma onestamente, chi ha bisogno di 512GB?

Avendo provato entrambi i telefoni, la fotocamera è l'unico aspetto che ha un vero impatto quotidiano, e personalmente comprerei il 15R più economico, ottenendo comunque la batteria più grande e la CPU più efficiente, ma con abbastanza energia per superare qualsiasi gioco o app necessario. La differenza di prezzo è, molto probabilmente volutamente, abbastanza grande da permettermi di conviverci.