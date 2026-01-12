Abbiamo costantemente assegnato i televisori di punta LG le valutazioni più alte qui a Gamereactor per diversi anni. C'è una spiegazione abbastanza semplice per questo: anche se le innovazioni dirette a volte sono evidenti per la loro assenza, il produttore coreano offre costantemente la migliore immagine sul mercato, unita a una costante abitudine di risolvere i piccoli difetti rimasti nell'esperienza utente che si percepiscono nell'uso quotidiano.

Presto, il LG G5 non sarà più il top model attivo, dato che LG ha introdotto nuovi modelli al CES 2026, ma quello che possiamo dire è che probabilmente rimarrà il modello di punta per un po' di tempo e che molti finiranno comunque per acquistare, grazie ai prezzi promozionali elevati e alla disponibilità relativamente bassa nei primi mesi dell'anno.

Quindi, forse vi state chiedendo se il LG G5 vale la pena spendere i soldi, e la nostra risposta probabilmente non sorprenderà. Stiamo parlando di un display Primary RGB Tandem OLED in 4K, che offre Dolby Vision, HDR10 e HLG in termini di formati HDR, quattro porte HDMI 2.1, VRR, AMD FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync - tutto è ancora presente, inclusi WIFI6, ALLM e una serie di altri formati chiave, combinati nel tipico profilo Gallery, dove la televisione a malapena sporge dal muro.

Il già citato pannello Primary RGB Tandem OLED è la nuova caratteristica chiave qui, insieme al nuovo Brightness Booster Ultimate di LG, che amplifica la luminosità standard del NITS dal pannello, migliorando così l'esperienza HDR in generale. Il nuovo tipo di pannello ha quattro livelli e sostituisce il precedente Micro Lens Array di LG. Ci sono due strati blu, uno rosso e uno verde, e insieme questi quattro strati aumentano la luminosità fino al 40%, così da poter raggiungere il picco a 2200 NITS nelle condizioni giuste. Questo senza perdere l'accuratezza del colore sRGB o DCI-P3, che rimane sopra il 100%, lasciando poco a desiderare.

A questo si aggiunge il fatto che la TV ora può funzionare a 4K/165Hz da un PC o da una futura console, se ciò dovesse diventare possibile, e insieme a Dolby Vision Gaming, questa è un'ottima opzione per chi vuole spostare un computer desktop in soggiorno o prepararsi a un futuro in cui le console si comporteranno più come un PC.

Ci sono anche piccole ma cruciali differenze nel nuovo webOS 25, che ora ti permette di controllare la tua smart home tramite Google Home in modo molto più fluido e di usare lo stesso telecomando per controllare una PS5, una Switch, una Apple TV - qualsiasi cosa. La pagina principale, il menu principale, non è ancora abbastanza personalizzabile e presenta ancora grandi pubblicità brutte che semplicemente non si adattano a una televisione per cui paghi così tanto, ma nel complesso LG ha fatto molto per migliorare la reattività e l'usabilità, e si vede.

L'ultima versione del telecomando è finalmente piuttosto attraente da vedere e da usare. Sì, è ancora plastica, ma è più piccola, più gestibile e molto più facile da usare per chi non è esperto.

Che tu sia il tipo che usa Filmmaker Mode e perfeziona l'immagine in modo drastico, o che tu lasci tutto standardizzato e ti goda semplicemente l'uso della televisione per l'intrattenimento quotidiano, il G5 è semplicemente... beh, sublime, davvero. Solo il prezzo rimane un po' alto, ma attualmente si possono trovare offerte per circa £2.000 per la versione da 65", il che in realtà non è così irragionevole per un televisore che supera così nettamente i concorrenti.