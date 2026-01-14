Harman Kardon Enchant 1100 (e Incanta Sub)

Dire che il mercato delle combinazioni soundbar/subwoofer relativamente costose e ben progettate sia piuttosto saturo. Sarebbe in realtà un eufemismo dell'anno. Ora ci sono innumerevoli produttori che si sono affermati come forti punti di riferimento, e persino gli esterni hanno visto il potenziale nel lanciare prodotti concorrenti, come Marshall.

Ma Harman Kardon è, per molti, una presenza fissa, e si sono distinti innumerevoli volte per un profilo sonoro profondo e risonante e, a volte, persino per profili di design leggermente più audaci. Tra i loro ultimi lanci di prodotti c'è la serie Enchant, che in questo caso consiste nella più costosa soundbar (Enchant 1100 ) e Enchant Sub, che insieme corrispondono approssimativamente a un Sonos Arc Ultra e all'ultima Sonos Sub - una soluzione wireless wireless Dolby Atmos per home cinema basata su WiFi che funziona anche come combinazione generale di altoparlanti per tutta la casa.

Esteticamente, purtroppo, qui non c'è molto di cui entusiasmarsi. I profili "grassetto" che ho descritto nel paragrafo precedente sembrano applicarsi solo, ad esempio, a Aura e Soundsticks, e il Enchant 1100 è in realtà solo una soundbar nera, noiosa e coperta di tessuto, senza alcun tipo di presenza. È alluminio, ammetto, è un bel tessuto simile a un Kvadrat, e certamente non offenderà nessuno, ma non è nemmeno particolarmente distintivo, e lo stesso vale per il subwoofer.

Ma Harman Kardon ha sempre colpito ciò che si nasconde sotto la cappa di raffreddamento facilmente dimenticabile, ed è anche questo il caso qui. Ci sono 11 driver nel Enchant 1100 con supporto Dolby Atmos e persino DTS:X, che anche il Sonos Arc Ultra non ha. Questo fornisce una potenza RMS totale di 315 watt. C'è il passaggio HDMI, c'è il Wi-Fi, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect... Non c'è un solo aspetto che si manifesti per la sua assenza o che deluda per una cattiva realizzazione.

L'accordatura integrata di Harman Kardon è anche piuttosto convincente, e anche senza il subwoofer, c'è un suono solido e spazioso come una roccia che fortunatamente non cade nella tipica trappola JBL di lasciare che suoni più eleganti e sottili si perdano nel tentativo di sopraffare dal basso. Il proprio formato audio MultiBeam in realtà rende un favore al Enchant 1100 qui.Harman Kardon

Il subwoofer si collega in modalità wireless e, come per Sonos, questo avviene principalmente tramite un'app piuttosto piacevole e relativamente reattiva che può anche collegare entrambi a un tipico ecosistema di smart home. Fin dall'inizio, rimbomba un po' troppo forte, non perché sia mal calibrata, ma un po' come qualcuno che arriva a una festa troppo energico per segnare davvero il proprio territorio. Tuttavia, è relativamente facile regolare il paesaggio sonoro e la connessione tra i due dispositivi nella stessa app, e poi il subwoofer offre bassi profondi, bilanciati e ben funzionanti per tutta la durata.

Come combinazione standard di soundbar/subwoofer, il Enchant 1100 e il Enchant Sub sono un'ottima alternativa a Sonos e agli altri grandi nomi, e dato che puoi ottenere entrambi per circa £1.000, il set è anche ragionevolmente competitivo con Denon e altre alternative di fascia alta. Tuttavia, il set non è certo a basso costo sul mercato, ed è possibile ottenere JBL Bar 1300 MKII per soli £100 in più.

Harman Kardon merita elogi per un prodotto bilanciato qui, che potrebbe comportare qualche rischio visivo in più, ma mantiene le prestazioni dove conta.

