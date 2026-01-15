HQ

Roborock ha diffuso le sue ali in tutto il mondo ultimamente, dove questo marchio cinese di cura domestica ha lanciato molti robot aspirapolvere e altre soluzioni di pulizia intelligente. Originato da Xiaomi, Roborock non ha mai mirato a essere solo un'opzione economica, ma ha invece mirato a utenti che vogliono che la pulizia sia il più efficiente possibile, preferibilmente con un singolo dispositivo smart. Il Roborock F25 Ultra che abbiamo testato continua questa tendenza introducendo un aspirapolvere a mocio umido che rende il lavaggio dei pavimenti una passeggiata. Ma può sostituire il mocio tradizionale?

Il pacchetto mostra un aspirapolvere a stick piuttosto grande e pesante con un accessorio per lavaggio angolare in stile retro che rotola sul pavimento. In realtà, aspirapolvere a stick è un termine fuorviante, e il dispositivo dovrebbe essere chiamato smart mop, poiché non è pensato per essere usato come aspirapolvere tradizionale a mano, né per l'uso su tappeti. Il serbatoio d'acqua trasparente rimovibile che si trova sopra contiene poco meno di un litro d'acqua, e c'è un piccolo contenitore per il detersivo, ma secondo Roborock non è necessario usarlo in modalità pulizia a vapore. Il detersivo può essere usato per lavare i pavimenti se desiderato, ma si consiglia di usare solo i detergenti di Roborock "per garantire la compatibilità."

Quando configuri il dispositivo, è collegato a una rete wireless per usare l'app mobile. Fortunatamente, il software è ben progettato e configurare e usare l'app non è stato un problema. Per prima cosa, l'aspirapolvere aggiornava il firmware, cioè il software del dispositivo, e comunicava comodamente le sue azioni in inglese. Puoi disattivare la chat tramite l'app se vuoi.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono diverse modalità di lavaggio, la più notevole delle quali è il lavaggio a vapore, che richiede circa un minuto per essere preparato. Durante la preparazione, il dispositivo funziona in modalità automatica, così puoi continuare a pulire senza dover attendere. In modalità automatica, il vapore non viene utilizzato, ma l'aspirapolvere può variare tra pulizia a secco e a bagnato, che era la modalità più comunemente usata durante i test. La pulizia a vapore non è adatta a tutti i materiali per pavimenti. Ad esempio, il sughero assorbe l'umidità, quindi è consigliabile controllare la lavabilità del pavimento prima di pulire a vapore. Tuttavia, l'aspirapolvere è molto adatto ai pavimenti tradizionali in parquet. Altre modalità di pulizia disponibili includono la pulizia con acqua calda (dove l'acqua viene riscaldata a 86 gradi Celsius ma non a 180 gradi Celsius) e il mopping senza acqua, che è più adatto per pulire liquidi finiti sul pavimento. La pulizia è facilitata da una pratica luce a basso livello che rivela chiaramente le briciole e le loro ombre.

Fortunatamente, oltre ai bagni, il nostro appartamento di prova ha anche pavimenti in piastrelle in altre stanze, quindi questa caratteristica è stata utile. E ragazzi, ha funzionato bene! La pulizia a vapore solo con acqua ha rimosso sia le macchie ostinate che gli schizzi, ma una sorpresa ancora più grande è stata la quantità di sporco invisibile che si è rivelato svuotando il serbatoio dell'acqua sporca. L'acqua era costantemente di colore grigio-nero, anche lavando superfici in sughero vinilique senza vaporizzare. Curiosamente, anche le superfici dei materiali hanno iniziato a sentirsi diverse dopo il lavaggio.

Muoversi con l'aspirapolvere è piacevole, tranne che sulle scale. Il dispositivo sembra guidarsi da solo in avanti o indietro, un po' come una bici elettrica. L'aspirapolvere riconosce rapidamente quando l'utente vuole tirarlo all'indietro, momento in cui cambia direzione. Se la macchina è tenuta ferma, tende a fare un leggero movimento scatto, che aiuta a strofinare via anche lo sporco più ostinato. La forza motrice può anche essere regolata per adattarsi alle tue preferenze tramite l'app. Il dispositivo è chiaramente progettato per essere usato con una mano sola e la maniglia e il corpo ruotano come un volante fino a circa 90 gradi ai lati, che è il modo in cui si gira. La rotazione naturale del polso è progettata per essere ideale per l'aspirapolvere e anche il braccio o il corpo dell'aspirapolvere si piega su e giù, rendendo facile spostarlo sotto i mobili, permettendo così di rimanere fermo come detto prima. Va però notato che l'altezza dell'aspirapolvere è di circa 15 centimetri, il che significa che non può entrare sotto ogni divano e cassetto, nonostante la sua capacità di piegare.

Annuncio pubblicitario:

Il sistema automatico riconosce, ad esempio, muri e scale, così da non sbattere contro un muro. Tuttavia, pulire le scale con l'aspirapolvere non è facile, perché pesa così tanto che sollevarla da un gradino all'altro è scomodo, dato che la parte di pulizia si piega verso il basso e gocciola facilmente qualche goccia d'acqua sporca dalla sezione del mocio. La situazione non è aiutata dal fatto che la funzione di tirare inizia immediatamente a tirare l'aspirapolvere in avanti. Roborock uscirà un aspirapolvere robot che sale le scale entro la fine dell'anno, vediamo se sarà il primo a superare le scale!

Un altro fastidio è la generale diffusione di acqua sporca qua e là, particolarmente evidente quando si cambia direzione. Ha senso che quando l'aspirapolvere bagnato non ha il tempo di aspirare l'acqua sporca dal mocio e la direzione di rotazione del mocio cambia quando cambia la direzione di lavaggio, l'acqua sporca rimanga sul pavimento a causa del mocio. Tuttavia, questo potrebbe beneficiare di una funzionalità per migliorare l'esperienza utente. D'altra parte, una volta che lo sai, puoi evitare tali situazioni adottando le misure appropriate. Richiede solo che tu usi il cervello invece dell'aspirapolvere intelligente! Un'altra preoccupazione con l'acqua sporca è che, anche se l'intero serbatoio di acqua pulita viene consumato senza vapore, solo una frazione di essa si trova nel serbatoio dell'acqua sporca. Il mocio difficilmente assorbirà più di qualche litro, quindi l'acqua sporca si è sicuramente spostata da un posto all'altro...

L'aspirapolvere deve essere pulito dopo ogni utilizzo. Il serbatoio dell'acqua sporca, facilmente rimovibile, è composto da una sezione e da un telaio filtrante. La pulizia è un'operazione relativamente laboriosa, anche se ci sono solo tre parti rimovibili, senza contare il mocio. Una spazzola pulita può essere usata per rimuovere il mocio, il telaio e il fango disgustoso incastrato nei canali di fanghi. Se non viene fatto, l'aspirapolvere inizierà a puzzare disgustosamente man mano che la biomassa inizierà a muffirsi.

L'aspirapolvere può anche pulirsi da solo alla sua stazione di ricarica e comunicare le fasi di lavoro, ma non può rimuovere meccanicamente lo sporco incollato, figuriamoci svuotare il contenitore sporco. Il dispositivo vaporizza e asciuga il mocio, ma nonostante la comunicazione, non è chiaro se faccia davvero qualcos'altro.

A 699 €, il mocio smart mop non è particolarmente conveniente, ma questo tipo di pulizia tecnologica dei pavimenti attrae gli appassionati, anche se lo stesso risultato si potrebbe ottenere con un mocio tradizionale, che può essere usato anche sulle scale. È solo che nessuno si ritrova mai bloccato con quello tradizionale... mai.