Redmi Pad 2 Pro

La prima cosa che mi viene in mente quando sento Xiaomi (a parte l'inevitabile connessione cinese) è il budget. Fortunatamente, nel 2026, quella parola non ha connotazioni particolarmente negative, ma può invece essere associata a un miglior rapporto qualità-prezzo di quanto si possa inizialmente aspettare. Certo, è chiaro che sono stati tagliati degli angoli da qualche parte, ma quando analizzo il Redmi Pad Pro 2 a casa, trovo difficile trovare qualche difetto. La qualità costruttiva è eccellente, con un telaio in alluminio apparentemente lussuoso, e lo schermo IPS LCD è di 12,1 pollici, una risoluzione di 2560 x 1600 e un refresh rate di 120Hz, offrendo colori belli e vivaci.

Ma è quando lo accendi e noti quanto sia veloce e reattivo che diventa difficile capire come il prezzo possa essere così accessibile come lo è in realtà. Quindi, le mie prime impressioni sono molto buone. Ma poi, quando inizio a scaricare e configurare programmi, background e altre cose, scopro che il tablet è pieno di programmi che non voglio. C'è molto bloatware, semplicemente, quindi devo disinstallarne molto, mentre noto che alcuni programmi che "appartengono" al tablet non possono nemmeno essere disinstallati... Per fortuna posso almeno rimuoverli dalla schermata principale. Molte notifiche da questi programmi compaiono anche il primo giorno, il che è un po' frustrante. C'è parecchio da fare prima che tutto sia come voglio. Ma una volta fatto, è fatto.

La tavoletta è disponibile in tre colori diversi.

Dal punto di vista tecnico, ci sono molte cose che impressionano. Il processore, Qualcomm, ha Snapdragon 7s Gen 4, offre prestazioni vivaci e tutto funziona senza intoppi. La batteria da 12.000 mAh è ancora più impressionante, anche se questo aspetto viene penalizzato da una velocità di ricarica piuttosto lenta, che si ferma a 33 W. Forse questo è un ambito in cui sono stati tagliati gli angoli per abbassare il prezzo. Gli altoparlanti vanno bene per guardare Netflix ma non sono davvero adatti alla musica, per chi ascolta musica sul tablet, ovviamente. È anche bello vedere un'uscita audio da 3,5 mm accanto alla porta di ricarica (USB-C), e c'è anche spazio per una scheda SD per espandere la memoria. Il tablet è disponibile in due versioni, sia in termini di RAM che di archiviazione. Uno con 6GB/128GB e uno con 8GB/256GB, con un prezzo al dettaglio consigliato rispettivamente di £269 e £299 per quest'ultimo modello. È disponibile in tre colori: grigio grafite, argento e viola.

Per quanto riguarda le fotocamere, non ho davvero nulla di particolare di cui lamentarmi. Sembra improbabile che qualcuno compri un tablet per questo scopo, tuttavia vorrei aggiungere che la fotocamera frontale funziona bene ed è forse la più interessante per le videochiamate, ad esempio. Nonostante condizioni piuttosto buie, riesce a mantenere il volto ben illuminato e a fuoco, mentre l'ambiente dietro diventa un po' più scuro e granuloso. Sul retro troviamo una fotocamera da 8 megapixel, e probabilmente è per l'uso video che potrebbe ricevere qualche critica qui, dato che bisogna accontentarsi di 720p/1080p a 30 fotogrammi al secondo. Ma di nuovo, non riesco a immaginare che un tablet sia qualcosa che si compra per le sue fotocamere, quindi non ho davvero critiche dirette da offrire su questo. Anche se sarebbe stato bello poter registrare in 4K, perché sarebbe stato ovviamente un vantaggio extra.

Un bel schermo a 120 Hz è uno dei tanti esempi di come un prezzo basso non significhi necessariamente scarsa qualità.

Quindi, cosa distingue il modello Pro dalla versione precedente? Prestazioni migliori, uno schermo leggermente più grande, una batteria da 3000mAh più grande, uno schermo a 120Hz... Ci sono semplicemente molte funzionalità extra incluse. Certo, il prezzo è decisamente più alto per il modello Pro, ma onestamente mi sembra valsa la pena per prendere qualcosa che funzioni molto meglio.

Allora, qual è il verdetto? Beh, ci sono alcuni punti deboli che gli impediscono di ottenere i voti più alti. Tra le altre cose, non c'è un lettore di impronte digitali, la ricarica è leggermente lenta ed è stato un problema gestire tutto il software incompleto il primo giorno. Ma una volta che tutto è risolto, lo usi per l'uso quotidiano e provi qualche gioco, ti rendi conto che può gestire tutto in modo eccellente. Da parte mia, lo uso come schermo extra sul posto di lavoro per gestire Spotify, Discord, tenere traccia della chat di lavoro e qualche altra cosa, e ha funzionato perfettamente su un piccolo braccio girevole. Per uso personale, ha semplicemente sostituito un monitor secondario che sarebbe stato più ingombrante sotto ogni aspetto.

È assolutamente perfetto? No, ma considerando il prezzo, è davvero il classico "rapporto qualità-prezzo" e riceve una raccomandazione molto calorosa per chiunque stia pensando di acquistare un tablet in futuro.

