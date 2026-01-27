Marshall Bromley 750

"Come vedrai, serviva una soluzione di cartone entusiasmante," diceva l'email del cordiale contatto PR. E sì, spedire un altoparlante da 24 chili richiede ovviamente un po' di ingegno, quindi due classiche scatole da trasloco racchiudevano la bellezza quando, per fortuna, è arrivata tramite consegna a domicilio direttamente a casa mia. Quando analizzi la bestia, è facile scambiarla per un classico amplificatore Marshall perché è il design che hanno scelto qui. Questo è l'altoparlante di prima parte di Marshall, e sebbene esistano alcuni altoparlanti Bluetooth più grandi dello stesso produttore, nessuno è potente come questo in termini di dimensioni o suono.

Iniziamo dal design. Come detto, ricorda molto un amplificatore e ha l'aspetto classico Marshall che riconosciamo in tutta la loro gamma di prodotti. Oltre a funzionare come altoparlante, può anche essere utilizzato come amplificatore più o meno completo, poiché ha ingressi per microfoni doppi, ad esempio. Ci sono porte RCA, XLR, mini jack e USB-C sul retro se vuoi collegare il telefono invece. Puoi anche regolare l'equilibrio di ciascuno di questi input singolarmente, quindi se vuoi usarlo come macchina per il karaoke, o magari come setup completo per un trovatore con strumenti e voci, è molto versatile.

Estremamente pesante, ma le maniglie e i cerchi lisci lo rendono comunque gestibile.

Tuttavia, è principalmente come relatore che mi ha interessato. L'abbinamento con un telefono cellulare è rapido, tuttavia va detto che i primi due o tre secondi tendono spesso a scattarsi un po'. L'ho testato con tre telefoni diversi e la stessa cosa è successa su tutti. Non è nulla che mi dia fastidio, e dopo qualche secondo la connessione funziona perfettamente ed è il momento di iniziare ad ascoltare correttamente. Non ho notato che nessun altro lo menzioni nelle recensioni, quindi prendo un po' di riserva e penso di essere stato solo un po' "sfortunato" e, come ho detto, succede solo all'inizio.

La prima cosa che noti del suono è il basso. È come un brontolio perfetto o un leggero pugno allo stomaco a livelli più alti. Puoi alzarla correttamente, sicuramente abbastanza da far battere i vicini contro il muro con rabbia. Ma il fatto è che, indipendentemente dal volume, suona estremamente bene. Certo, avere questo come piccolo rumore di sottofondo sembra quasi un insulto. Bisogna aumentare il volume. E non solo i toni di basso sono tra i più evidenti che abbia mai sentito produrre da un altoparlante, ma anche il cabinet per basso prende il centro della scena e batte in un modo che non credo di aver mai sentito da un altoparlante riuscire a gestire. È al suo meglio quando la pura musica da festa riempie la stanza. Ma la mia band preferita, la svedese Kent, suona anche più dolce che mai nelle loro melodie pulsanti. Mettere "Don't Stop Believin" di Journey è come vivere un piccolo concerto a casa, e il fantastico, ovattato, ricco di sintetizzatori "Bäst i Sverige" di Junior Brielle è la traccia perfetta per dimostrare quanto sia melodioso il parlante, indipendentemente dal genere o dalla melodia.

Annuncio pubblicitario:

Alla moda e con tanti pulsanti da ruotare.

Grazie ai numerosi altoparlanti intorno, il palcoscenico sonoro è ampio e ampio. L'altoparlante ha doppi elementi di basso e tweeter ai lati, ma anche sul retro e sulla parte superiore per creare un suono a 360 gradi. Certo, non suona così chiaro e potente in tutte le direzioni, ma almeno il suono non scompare come succede quando viene diretto solo da fronte. Se la metti al centro di una stanza, più persone possono godersi il suono indipendentemente da dove si trovino.

Ho messo tutto quello che mi è venuto in mente e sono rimasto colpito ogni volta. Il suono riempie davvero la stanza, ed è fantastico scoprire nuove sfumature, specialmente nel basso, in canzoni che hai sentito migliaia di volte. È difficile non battere il piede su una grancassa prominente che sembra pulsare sul pavimento, toni di basso che sembrano il bassista in piedi nella stanza, e un intergioco tra tutto ciò che risulta vivace e edificante.

C'è qualcosa di negativo in termini di suono? No, non proprio. Trovo un po' difficile credere che la funzione "Dinamico/Forte" faccia davvero molto di più con il profilo sonoro rispetto ad alzarlo e abbassarlo leggermente. Alle mie orecchie, non crea il contrasto o la differenza che probabilmente dovrebbe offrire, e sembra un po' superfluo. Un altro aspetto che è sia un vantaggio che uno svantaggio è che, poiché tutto è composto da pulsanti fisici - che ammetto che hanno un aspetto incredibilmente stiloso - l'app ne rienta un po'. Semplicemente non è possibile regolare alcun equalizzatore o fare molto altro al suo interno. Certo, è incredibilmente piacevole regolare i comandi, ma sarebbe stato bello poter fare un po' di più che semplicemente alzare o abbassare il volume tramite il telefono.

Annuncio pubblicitario:

Il design della roccia nera è elegante e attraente, e puoi persino renderlo più vivace con uno spettacolo di luci. L'altoparlante ha 36 LED frontali, che può sembrare un trucco, ma in realtà sono davvero belli quando lampeggiano nelle loro tre diverse modalità. Certo, è solo un migliorante dell'umore per una festa e nient'altro, ma come spettacolo di luci è comunque piuttosto interessante, anche se sarebbe stato fantastico avere qualche variante in più rispetto a quelle disponibili. Questa bestia è anche sorprendentemente facile da muovere grazie alle sue ruote e al manico. Sul retro c'è uno scomparto per la batteria robusta. Promette 40 ore di utilizzo, e un grande vantaggio è la possibilità di rimuovere la batteria e inserirne un'altra. Se sei a un festival o a un evento simile dove non c'è accesso all'energia, puoi usare una batteria extra per farlo funzionare per diversi giorni.

Il Marshall Bromley 750 pesa 24 chilogrammi e costa £900, che ovviamente non è una cifra da poco. Quindi, se vuoi ascoltare musica a casa o fare una piccola festa, ci sono opzioni a prezzi molto più bassi che offrono anche un suono eccellente. Tuttavia, devo ripassare questo in base al suo scopo previsto e, se vuoi riempire un grande giardino o un altro spazio ampio di suono, non c'è dubbio che possa fare il suo lavoro, e anche di più.