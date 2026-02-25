Asus ROG GR70

Non è facile progettare ed assemblare un "mini PC" capace ed efficiente, e certamente non quando questa macchina minimalista e compatta è progettata per il gaming. Sì, il risparmio di spazio conta per alcuni, ma ciò che gli appassionati cercano principalmente sono le prestazioni, ed è proprio le prestazioni che sono teoricamente compromesse quando lo spazio è limitato.

Tuttavia, Asus ha fatto diversi tentativi, a volte con successo, con i suoi mini PC ROG. L'ultima aggiunta alla famiglia, la ROG GR70, è stata presentata al CES 2026 ed è ora in arrivo nei negozi. Qui vediamo una cassa di soli tre litri e 28x18x6 centimetri.

All'interno di questo case molto piccolo, che ha la forma di base di una PlayStation 5 ma è un terzo delle dimensioni, Asus ha trovato spazio e capacità di raffreddamento per un AMD Ryzen 9 9955HX3D (che offre 16 core Zen 5), una RTX 5070 da 115W (di fatto la versione laptop della scheda con 8GB di GDDR7 VRAM). fino a 96GB di RAM DDR5-5600 (sulla scheda c'è uno slot PCIe 5 e uno PCIe 4), due slot M.2 2280, che possono contenere quanto spazio vuoi, e una grande quantità di porte sul retro, che corrispondono a ciò che normalmente ci aspetteremmo da una macchina da gioco semi-seria, cioè due porte DisplayPort 2.1, sei porte USB 3.2 Gen 2 e due porte HDMI 2.1.

All'interno troviamo un sistema a tripla ventola che Asus ha chiamato "QuietFlow", e l'idea è semplicemente che prenda aria fredda da tutto il lato, verso cui l'aria calda viene inviata all'indietro. Questo garantisce un flusso d'aria molto uniforme, e queste tre ventole creano anche un profilo sonoro molto sottile che, anche sotto pressione, non lascia spazio al suono acuto e fischioso che spesso si sente quando, ad esempio, si spingono i laptop al limite.

I maggiori progressi tecnici che possiamo osservare qui sono la transizione allo Zen 5, e abbiamo i risultati precedenti di test di un Ryzen 9 8945HS, che utilizza la vecchia generazione. Qui, inizialmente, abbiamo visto un punteggio multi-core Cinebench R23 di 34.856, circa il 20% in più rispetto alla precedente variante Ryzen 9, attribuibile alla transizione a Zen 5. Passando a 3DMark per testare questa GPU RTX 5070 da 115W, sembra comportarsi in modo molto simile a una variante desktop RTX 4070, con risultati di Time Spy che si attestano in media circa 18.767 dopo alcuni test. Sarebbe una critica minore al GR70 che il budget energetico della GPU del portatile sia piuttosto limitato, e questo probabilmente sarà evidente fin dall'inizio e anche nel tempo.

In termini pratici, abbiamo testato i giochi in 1440p, dove, ad esempio, Cyberpunk 2077 con Path Tracing e DLSS 4 abilitati ci dava 85-95 fps. Tuttavia, va notato che la Multi Frame Generation di DLSS 4 ha dato al gioco una notevole spinta qui, e ci sono opinioni forti su questi frame inseriti artificialmente. Microsoft Flight Simulator 2024 ha operato a 75-80 fps nel nostro test.

Come detto, QuietFlow crea un profilo di raffreddamento e rumore relativamente affidabile. Abbiamo misurato 45 decibel in Modalità Performance, ma generalmente siamo intorno ai 35 decibel. In realtà non c'è molto di cui lamentarsi in termini di prestazioni reali, e la suite software di ROG è anche abbastanza flessibile da permetterti di personalizzare i profili individuali per i compiti che vuoi affidare al tuo GR70.

Le uniche piccole lamentele sono l'enorme alimentatore esterno, che Asus non riusciva a trovare all'interno del case stesso, e il fatto che avrebbero potuto aggiornare un po' il profilo di design complessivo del marchio ROG. Ma in termini di prestazioni pure, questo va davvero bene, e mentre ci avviciniamo al lancio di una Steam Machine, è bello sapere che anche altri produttori stanno pensando alle prestazioni del PC da una prospettiva molto più economica. Asus tiene tutto sotto controllo, si vede.