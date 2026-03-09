Huawei Watch GT Runner 2

Huawei ha già mirato a nicchie specifiche con i suoi dispositivi indossabili intelligenti, ad esempio aggiungendo modalità golf alle serie Watch GT e Watch Fit. Come suggerisce il nome del Watch GT Runner 2, questa ultima novità di smartwatch è rivolta specificamente agli appassionati di corsa. Durante la presentazione ufficiale del Watch GT Runner 2 da parte di Huawei a Madrid, ho scoperto che questo è un orologio per tutti coloro che amano correre: dagli amatori che fanno jogging per migliorare la forma fisica generale, fino ai maratoneti professionisti. Sono una persona abbastanza attiva che fa esercizio regolarmente, ma non sono un corridore, figuriamoci qualcuno che potrebbe finire una maratona. In questa recensione, rifletterò quindi sul valore della Watch GT Runner 2 come compagno di esercizio regolare e sul suo utilizzo come dispositivo smart quotidiano.

Prima di entrare nelle specifiche e sull'usabilità, sono una persona che apprezza il bell'aspetto di un prodotto, soprattutto di un indossabile. Con il Watch GT Runner 2, i suoi look colorati sono la prima cosa che spicca. Sto provando la versione "Dawn Orange", che combina un cinturino in nylon a tre colori con una cassa circolare di colore metallo scuro con accenti arancioni. Combinato con i quadranti degli orologi negli stessi colori del display circolare da 1,32", secondo me è un design molto ben pensato. Il cinturino con sfumatura arancione, blu e bianca si adatta a colori sfumati simili sui quadranti del display. Tutto questo mi inspira movimento ed è semplicemente un design eccellente per un orologio da corsa.

Come aggiunta, Huawei ha incluso un secondo cinturino per orologio in fluoroelastomero nella scatola. Nel mio caso, in bianco con forature arancioni. Questo è molto adatto per indossare il Runner 2 in occasioni diverse dallo sport, conferendole un aspetto più sofisticato ma comunque molto colorato. L'ho indossato anche io durante un allenamento una volta, ma ho sentito che sudava troppo e ho preferito la fascia di nylon la maggior parte del tempo. Se non cerchi solo metriche e opzioni di tracciamento sportivo, ma ti concentri di più sull'aspetto, secondo me il Watch GT Runner 2 segna il massimo dei punti. È semplicemente uno smartwatch dall'aspetto fantastico che respira sport ed energia.

L'aspetto non è tutto, ovviamente. Perché questo sia un orologio efficace da indossare durante l'esercizio, comfort e peso sono prerequisiti logici. Per quanto riguarda il comfort sugli smartwatch, ho trovato che le cinghie in nylon siano la scelta migliore. Anche nella custodia del Watch GT Runner 2, la cinghia in nylon è sia morbida che senza alcuna irritazione alla pelle, anche quando sudo durante l'esercizio. Combinato con uno spessore poco superiore a 10,7" e un peso di 34,5 grammi esclusi il cinturino, l'orologio è anche abbastanza compatto e leggero da non ostacolare il movimento durante l'esercizio. Ho indossato il dispositivo durante diversi allenamenti misti, combinando forza ed esercizi cardio, e non mi ero nemmeno accorto che era al polso.

Configurare e monitorare gli allenamenti può essere facilmente effettuato direttamente sull'orologio, anche se l'installazione dell'app Huawei Health è un requisito per utilizzare il dispositivo. Quest'ultima opzione si fa relativamente facilmente scaricando l'app e scansionando un codice QR sul dispositivo per abbinarlo al telefono. Durante l'allenamento, premendo il pulsante in basso a destra si apre una lista di opzioni di esercizio. Questo significa che puoi iniziare un allenamento di corsa in tre clic, ad esempio. Altre app sul dispositivo sono accessibili premendo il pulsante corona in alto a destra, come il cronometro, la modalità torcia, i record degli allenamenti e le letture ECG e SpO2.

Ci sono numerosi sport da monitorare, con diverse metriche rilevanti raccolte. Ad esempio, durante un'escursione l'orologio misura distanza, passi e dislivello. Con l'esercizio di forza si concentrerà di più sul battito cardiaco e sulle calorie bruciate. Il monitoraggio della frequenza cardiaca è molto accurato secondo la mia esperienza: ho confrontato la frequenza cardiaca sull'orologio e le metriche su un allenatore casalingo in palestra, e le due cose corrispondevano costantemente, con solo occasionalmente fino a due battiti di differenza. Ci sono anche le modalità sci, ciclismo e golf, tra molte altre. L'orologio è inoltre impermeabile IP69 e utilizzabile per immersioni fino a 40 metri per attività di sport acquatici.

Naturalmente, ho dovuto provare anche le modalità di corsa del Watch GT Runner 2. Innanzitutto, l'app Huawei Health ti permette di fissare obiettivi di allenamento di corsa, ad esempio puntando a completare una maratona completa in 5,5 ore. Quando attivi la modalità corsa all'aperto o maratona sull'orologio, vedrai un monitoraggio dettagliato delle tue prestazioni. Verrai aggiornato sul tempo stimato di arrivo e sulla differenza rispetto alle corse precedenti nella modalità maratona, insieme a ritmo medio, tempo di contatto a terra e metriche di oscillazione verticale anch'esse nella modalità corsa normale. Puoi anche tracciare la tua posizione su una mappa a colori, purché tu abbia scaricato prima la mappa offline. Come ho detto, non sono un runner, ma combinato con i dati standard come il monitoraggio della frequenza cardiaca, sembra un ottimo insieme di metriche per monitorare le tue prestazioni di corsa.

Per quanto riguarda la versatilità delle app, il Watch GT Runner 2 non è così forte sulle app come, ad esempio, la serie Apple Watch. Tuttavia, le necessità di base ci sono. Ci sono app di navigazione, puoi caricare alcuni file mp3 per ascoltare musica, ed è possibile rispondere a telefonate cellulari o messaggi sull'orologio se hai il telefono a portata di mano. La personalizzazione è possibile con molti quadranti gratuiti diversi. Ci sono anche quadranti video che puoi caricare direttamente sull'orologio. Tuttavia, sono deluso che non si possa usare solo il proprio video come quadrante dell'orologio. Come nella serie Watch GT 6, circa cinque clip di serie vengono riprodotti di default, il che rovina davvero l'idea di personalizzare l'orologio. Spero che Huawei risolva comunque questo problema in futuro, anche se a questo punto ne dubito.

Parlando un po' più delle prestazioni, il display AMOLED da 1,32" è di ottima qualità. È nitida, colorata e capace di produrre abbastanza luminosità anche alla luce diretta del sole. La durata della batteria è diventata uno dei punti di forza di Huawei nei suoi dispositivi indossabili, e il Watch GT Runner 2 non fa eccezione. Ufficialmente ha fino a 14 giorni di autonomia, ma in realtà questa scende a circa sette giorni se accendi il display sempre acceso e fai un paio di allenamenti. Tuttavia, è impressionante e significa che puoi indossarlo senza preoccuparti che funzionerà, e utilizzare effettivamente il tracciamento del sonno del dispositivo. Infine, secondo la mia esperienza, il Watch GT Runner 2 funziona sempre senza intoppi, con animazioni costantemente fluide e app o allenamenti che si caricano puntualmente.

Per concludere, penso che il Watch GT Runner 2 sia un altro grande dispositivo di Huawei. Mi piace particolarmente il suo design, dato che probabilmente è lo smartwatch sportivo più bello in circolazione al momento. È elegante e trasmette movimento attraverso le sfumate di colore sul cinturino, gli accenti cromatici sulla cassa dell'orologio e i quadranti abbinati. Il cinturino extra è un bel bonus. Ci sono molte opzioni di allenamento accurate che rendono questo un ottimo assistente personale per l'allenamento. Apprezzo anche l'eccellente durata della batteria, il basso peso e la sua comodità di vestire. Tuttavia, a 399 € al lancio, secondo me è un po' costoso, e Huawei stessa offre alternative interessanti. Penso che se dovessi cercare uno smartwatch comodo che tenga traccia della maggior parte delle mie attività sportive, opterei per il Watch Fit 4 Pro a un prezzo molto più basso. Tuttavia, se ti piace di più l'aspetto Watch GT Runner 2, o se sei un appassionato di corsa e puoi apprezzare le funzionalità aggiuntive, lo consiglierei sicuramente, perché è un buon investimento in un dispositivo di qualità.