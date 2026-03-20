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L'iPhone 16e ha segnato un gradito e tanto necessario ritorno a un prezzo più economico per Apple, un produttore che vende sempre più l'idea di un ecosistema piuttosto che un prodotto specifico. Proprio per questo motivo, ci sono più motivi che mai per scegliere un prodotto Apple accessibile, perché molti dei benefici sono costanti in tutto il loro portafoglio.

Per questo motivo, il iPhone 17e è, sotto molti aspetti, una certa scelta per Apple. Possono, infatti, sfruttare un po' i vantaggi intrinseci dell'ecosistema, creando così uno smartphone con evidenti difetti e carenze, ma che senza dubbio piacerà a un pubblico ampio, molto ampio.

Ok, esteticamente, il 17e segue la tradizione del design dell'era iPhone 14, il che significa che non avremo più Dynamic Island. Peccato, non si può aggirare la cosa, perché non si tratta solo di estetica (anche se la differenza reale tra una cosiddetta "taccetta" e la piccola pillola tagliata è minima), ma forse più importante, è una tradizione software che il 17e rimane volutamente indietro, ed è proprio ciò che Apple non dovrebbe fare.

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MagSafe è finalmente arrivato!

Detto ciò, è certificata IP68, la sua batteria ti permette facilmente di usare un giorno e mezzo, c'è Ceramic Shield 2 per la resistenza ai graffi, e ora c'è MagSafe con ricarica wireless da 15W... Finalmente. Questo è cruciale, e non serve usare altro spazio nelle colonne se non per identificare questo come uno dei maggiori successi qui.

Il chip A19 di Apple offre una CPU a sei core e una GPU a quattro core (insieme a un Neural Engine a 16 core associato). Dubito seriamente che un acquirente tipico di 17e sia preoccupato delle metriche di prestazioni, ed è forse più corretto affermare che non devi mai aspettare per un 17e, che tu stia giocando a Pokémon Trading Card Game Pocket, scattando foto con post-processing o usando Safari (o Arc, come faccio io). Questa è un'esperienza senza intoppi e, con ogni probabilità, continuerà a esserlo.

Ci sono anche 256 GB di spazio di archiviazione per iniziare, il che è sicuramente gradito, più 8 GB di RAM, cosa che sembra appropriata dato il momento in cui si trova iOS. Lasciatemi dire, però, che anche se questo pannello OLED Super Retina XDR da 6,1" a 2532x1170 offre una riproduzione solidissima, fluidità e saturazione per i miei gusti, non cercherò scuse per i 60Hz. No, forse non tutti lo noteranno, ma per me 90Hz e persino 120Hz sono ormai diventati la norma, e non c'è scusa per Apple che non si tenga aggiornato sui tempi.

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Tutto ciò che Apple considera una parte essenziale dell'esperienza utente è qui.

Sorprendentemente, la macchina fotografica è stata davvero brillante nonostante abbia un solo obiettivo qui. È un obiettivo Fusion da 48 megapixel a f/1.6 con zoom ottico 2x, e ho imparato gradualmente a usarlo con grande abilità, anche grazie al tempo prolungato con un iPhone Air. Che si tratti del graduale passaggio al post-processing basato su software come quello di Google, o del persistente affinamento dello stesso hardware su diverse generazioni, questa unica lente Apple è eccezionalmente versatile e ci farei volentieri affidamento anche in situazioni difficili.

La frequenza di aggiornamento a 60Hz è fastidiosa, e anche la mancanza di Dynamic Island è un duro colpo, ma la cosa più importante è che il 17e occupa un posto confortevole all'interno delle quattro pareti dell'ecosistema, e grazie a funzionalità come MagSafe e il chip A19, che in futuro utilizzeranno entrambe le funzionalità Apple Intelligence (se mai dovessero diventare davvero utili, proprio come la maggior parte delle altre suite dedicate all'IA). Apple ha ampiamente centrato l'obiettivo con questo iPhone economico.