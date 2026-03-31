Nothing Telefono (4a) Pro

Niente i telefoni sono diversi, sia in termini di software che di hardware. Il design in alluminio, semitrasparente, è, secondo me, fantastico. Come nel caso del Nothing Phone (4a) Pro, che è ancora sottile, ha una monocaschiera in metallo in alluminio collegata al raffreddamento a vapore, e anche se può sembrare fantasticamente futuristica e fragile allo stesso tempo, è classificata IP65 con Nothing affermando di averla testata in 25 cm d'acqua. Sul lato c'è un pulsante programmabile "Essential" che può essere usato per molte cose, e essendo molto vanilla, l'ho usato per gli screenshot.

Per aggiungere al suo design unico, il Pro ha un'interfaccia a glifi di 137 pixel illuminata da un mini-LED a 3.000 nit. L'idea è che fornirà informazioni aggiuntive prima ancora che tu abbia sbloccato il telefono. È un concetto molto interessante se combinato con Nothing OS 4.1, ma ha comunque funzionalità limitate, e dato che la maggior parte delle persone lo userà principalmente per aggiornamenti sull'ora, lo considero una piccola funzione divertente e non mi rimpianto del fatto che teoricamente potrebbe essere usato per molto di più. La vita è troppo breve per questo.

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Niente di OS è molto diverso da tutto il resto sul mercato e lo adoro. Anche se tutto sembra diverso, è anche molto intuitivo e mi piacciono le opzioni di privacy aggiunte, inclusa una password separata per una cassaforte dove puoi conservare ciò che vuoi, simile a come la dual-sim card - presente solo nei telefoni molto costosi - offre maggiore flessibilità.

Il display AMOLED da 6,83" funziona a risoluzione 1,5K e 144Hz con cornici estremamente sottili, larghe 1,82 mm e luminosità di 1.500 nits in uso normale con un picco di 5.000 nit. Sono abbastanza sicuro che questo sia lo schermo più luminoso che abbia mai testato. Per il gaming, funziona a 2.500 Hz di campionamento touch, superando anche i telefoni dedicati al gaming. È brillante, veloce e fluido. Anche gli altoparlanti vanno bene. Oh... E nella scatola c'è una custodia trasparente, qualcosa che dovrebbe essere standard per tutti i telefoni.

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Il chipset è Snapdragon 7 Gen 4 e questo significa un rispettabile 8 core, ma niente Wi-Fi 7. La batteria è di 5.080 mAh, dura due giorni senza problemi e si carica a 50 Watt. Tuttavia, a causa del corpo metallico del telefono, non supporta la ricarica wireless. Sì, sono consapevole che tecnicamente è possibile, ma deve essere stato troppo costoso da implementare. Carico regolarmente con un cavo, ma per chi è passato a una vita wireless, questo sarà un motivo per non smettere di funzionare.

Una cosa che Nothing sottolinea un po' troppo è il brillante sistema di tripla telecamera che utilizza il proprio motore TrueLens. Una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX896, un ultra-wide da 8MP basato su Sony e un periscopio da 50MP basato su Samsung JN5 che offre 3,5x ottiche, 7x "lossless" e 140x ultra-zoom. Mentre alcuni altri telefoni hanno una qualità dell'immagine leggermente migliore in generale, nulla supera questa in termini di prezzo e la riduzione del rumore è chiaramente visibile quando si zooma dopo. Tuttavia, sono meno impressionato dalla calibrazione del colore perché a me sembra che le tre fotocamere non corrispondano completamente nel profilo cromatico di default e ci sia una differenza molto chiara tra lo zoom ottico e quello digitale, nonostante lo zoom digitale sia migliore del normale. Consiglio sempre di evitare lo zoom digitale e restare con l'ottico, e questo consiglio vale anche qui. Purtroppo, usano anche "Ultra Zoom" (140x), che funziona con l'IA generativa. Questo significa che alcuni pixel nella tua immagine non ci sono, così come vengono generati, e secondo me questo è un problema serio. Questo dovrebbe essere nel post editing dell'immagine e non durante la cattura.

Nonostante la capacità di zoom sia a fuoco, sono in realtà molto più colpito dalla fotografia notturna. Queste sono forse le foto notturne con meno rumore d'immagine che abbia mai scattato, il che è piuttosto impressionante per un telefono in questa fascia di prezzo. Funziona combinando sette fotogrammi in un'unica immagine e poi usando l'IA per la riduzione del rumore. Ecco come dovresti implementare l'IA nei tuoi prodotti! Nonostante questa funzione fotografica estremamente potente, il telefono fa solo 4K/30FPS e non può offrire 60FPS, che penso serva per incrociare efficacemente i modelli di punta di altri marchi.

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Il prezzo è semplice: 429 euro ti danno 8GB+128GB e 499 € ti danno 12GB+256GB. Ti conviene prendere la seconda opzione. Sono promessi tre anni di aggiornamenti Android e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Sono un po' combattuto perché amo il corpo metallico del telefono e come si sente, tuttavia l'aspetto semi-trasparente, a circuito circuituale, futuristico, è stato minimizzato, ed è proprio questo che mi piace di più dei telefoni Nothing. Il display è ottimo e sembra davvero esagerato per un telefono di questa fascia di prezzo, e non ho riscontrato problemi o ritardi nell'usarlo per il gaming o per il multitasking pesante. La durata della batteria è ottima e anche le prestazioni della fotocamera, almeno se mantenute entro i limiti dello zoom ottico.

È un solido 8/10. Video 60FPS/4K, Wi-Fi 7, zoom ottico migliore e ricarica wireless sono necessari se dovesse aumentare di salire. Tuttavia, sono un po' indeciso perché mi sono innamorato del sistema operativo e dell'estetica generale del telefono.