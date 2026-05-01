Segway Navimow X430

L'anno scorso abbiamo testato il modello top di gamma di Segway Navimow, l'X390, e da quel test è emerso subito che questo produttore in particolare ha qualche trucco nella manica in termini di facilità d'uso, affidabilità e qualità costruttiva - qualcosa che abbiamo evidenziato anche nella recensione. È passato un altro anno, e ora Segway Navimow è di nuovo al massimo con la X430, un modello di fascia alta progettato per... beh, grandi giardini, piccoli campi sportivi o tenute, ma che offrono innovazioni davvero entusiasmanti indipendentemente dal budget.

Quando la disimballi, sembra più una seria auto telecomandata che un tosaerba classico. È grande, pesante e si sente solido. L'allestimento è forse ancora il migliore sul mercato: niente fili di confine e nessun problema. Usi l'app per mappare il giardino e, anche se ci vuole un po' di tempo se hai un giardino complesso con molte aiuole e sentieri stretti, è logicamente strutturato. È ancora questo processo di "onboarding" che rimane uno dei punti di forza di Segway Navimow. L'app è reattiva e affidabile, e vieni guidato con precisione attraverso i passaggi necessari per assicurarti che tutto appaia esattamente come desideri.

Una grande caratteristica è la possibilità di definire zone. Ad esempio, ho scelto di lasciare alcune aree come prati selvaggi, e il software gestisce questo senza problemi. Il sistema ora taglia anche molto vicino ai bordi (circa 5 centimetri), riducendo significativamente il lavoro richiesto con il tagliabordi. Il miglioramento più importante, però, è la possibilità di affrontare terreni accidentati. Mentre l'X390 rinunciava alle pendenze superiori ai 20 gradi con la pioggia, l'X430 semplicemente avanza a tutta velocità. Segway promette che può reggere fino a 40 gradi, e in pratica questo significa che le mie "missioni di salvataggio" sono passate da diverse volte a settimana a zero assolutamente durante il periodo di test.

Questo non è dovuto solo alla potenza bruta, ma a un vero sistema di controllo di trazione che regola la potenza delle ruote in modo da non rovinare il prato quando è scivoloso. Allo stesso tempo, hanno introdotto "Xero-Turn", che rende la rotazione molto più fluida. Eviti i classici segni di graffio e le chiazze scoperte negli angoli che vedi nei robot che girano come un carro armato.

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Anche la potenza di taglio è stata aumentata. Rosicchia anche l'erba fitta e alta senza lasciare strisce brutte. La navigazione (RTK + telecamera AI) è precisa e si muove in linee ordinate, riconoscendo giocattoli, calci dimenticati e mobili da giardino senza farsi prendere dal panico o sbattere alla cieca. L'X390 era già una macchina abbastanza efficiente, ma l'intera piattaforma sembra ora più matura. Posso anche confermare che il tempo di funzionamento dichiarato di circa 110 minuti a piena potenza è accurato, e che il tempo di ricarica fornisce davvero il 95% in un'ora e mezza. Questo significa che è di nuovo sul prato in pochissimo tempo, cosa essenziale nelle proprietà grandi.

Anche se l'onboarding è solidissimo, ci sono comunque piccoli problemi nell'ecosistema delle app dal punto di vista dell'usabilità. È stabile e fa ciò che dovrebbe, ma sembra una traduzione cinese. Ci sono troppi menu e funzioni che la maggior parte delle persone non avrà mai bisogno, e il linguaggio è goffo in diversi punti. Segway farebbe bene a sistemare tutto questo e creare un'interfaccia semplice per l'uso quotidiano.

Dato che il robot dispone di telecamere IA così eccellenti, è un peccato che non si possano usare per il monitoraggio in tempo reale del giardino dalla stazione di ricarica. Questo aggiungerebbe un vero valore. Inoltre, il taglio dell'erba notturno rimane una sfida, poiché le telecamere diventano naturalmente meno precise quando cala il buio.

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Questo può sembrare compromessi piuttosto significativi, e in una macchina che non dovrebbe averne nemmeno uno. Ma lo dico davvero sul serio quando dico che questo è un tosaerba fantastico, che ha davvero, davvero colpito durante il periodo di test. In definitiva, è il risultato che conta, e sebbene il Segway Navimow avrebbe bisogno di un'interfaccia utente migliore e monitoraggio dal dock, taglia come nessun altro tosaerba robotizzato. E così va.