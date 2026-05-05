Roborock Qrevo Edge 2 Pro

Anche se ci piace recensire i veri modelli di punta, dato che è lì che fanno il loro debutto le novità più entusiasmanti, probabilmente si trova nella famigerata sezione "mid-range" dello spettro che la maggior parte delle persone acquista davvero. Va bene che Roborock stia lanciando un Saros 20 Sonic per poco più di £1.300, ma statisticamente pochissime persone spendono così tanto.

Ok, quindi il Qrevo Edge 2 Pro, attualmente disponibile a circa £850, è comunque un aspirapolvere robot costoso - davvero costoso - ma potrebbe rappresentare un compromesso solido per il consumatore medio, non credi?

Visivamente, non è particolarmente appariscente. Roborock continua a puntare fino in fondo con l'aspetto da "robot sottile" e, anche se non è esattamente un fastidio in bianco e si adatta alla maggior parte delle case, le curve della variante Curve mancano davvero qui.

Ma conta ciò che contiene l'interno, e qui Roborock apparentemente offre esattamente ciò che è così cruciale in questi modelli di fascia media: caratteristiche di punta a un prezzo inferiore. Per quanto riguarda l'aspirapolvere in sé, ottieni 25.000 Pa - né in alto né in basso, per così dire - ma ha anche un modulo LiDAR su un braccio telescopico, che gli permette di abbassarsi e passare sotto i mobili più bassi. Dispone inoltre di AdaptiLift, che gli permette di sollevarsi di oltre quattro centimetri, facilitandole l'accesso a stanze con soglie di porta più alte.

Annuncio pubblicitario:

Include anche il Pennello Saros 20 Sonics DuoDivide, che elimina efficacemente il problema dei peli che si aggrovigliano intorno alla spazzola, rendendo l'aspirapolvere meno efficace, e ha persino il FlexiArm Arc di Roborock, sia per la spazzola laterale che per i mocio sul retro.

Ma ad essere del tutto onesti, lo sviluppo è un po' stagnato negli ultimi due anni, e sebbene occasionalmente arrivino modelli che spingono i limiti di ciò che possiamo aspettarci dalla categoria - come il braccio robotico di Roborock o i mop pad intercambiabili di Dreame - ora ci sono aspettative molto specifiche su cosa dovrebbe essere in grado di fare un dispositivo del genere. Questo rende anche il mercato vulnerabile a prodotti come il Qrevo Edge 2 Pro, perché a parte una potenza di aspirazione leggermente superiore, si ottiene davvero tutto ciò che le grandi aziende hanno da offrire per circa £300 in meno.

Sì, ci sono piccole lamentele. Il contenitore della polvere all'interno del robot è di soli 270 millilitri, il che significa che si riempie rapidamente durante una pulizia approfondita, ed è in realtà più piccolo rispetto ai modelli precedenti, il che è un po' bizzarro. E come ho detto, è estremamente poco impressionante visivamente, cosa che probabilmente non darà fastidio a molte persone, ma che ancora una volta credo sia un segno di una categoria un po' stagnante. Non devono essere né noiosi né brutti da vedere.

Annuncio pubblicitario:

Detto ciò, la suite di navigazione LiDAR e Reactive AI sono efficaci, la lava avviene a 100 gradi proprio come nei modelli di punta, e la batteria da 6400mAh mi ha dato qualcosa di vicino ai 190 minuti di utilizzo tra una porta e l'altra che Roborock aveva promesso. Ci sono ancora dei limiti. La forma circolare significa che non riesce ad affrontare gli angoli altrettanto efficacemente, il livello di tolleranza quando qualcosa si blocca o richiede l'intervento umano è un po' basso, e comunque non riesce a strofinare abbastanza forte da rimuovere le macchie ostinate.

Detto ciò, il Qrevo Edge 2 Pro rappresenta praticamente il meglio che un robot aspirapolvere possa offrire, da un'app solidissima a risultati eccellenti, e lo fa, ancora una volta, a un prezzo molto inferiore a quello che pagheresti altrimenti. Per questo motivo, vale davvero la pena investire e anche di più.