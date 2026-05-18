Huawei Watch Fit 5 Pro

Il Watch Fit 4 Pro di Huawei è stato il mio dispositivo smart indossabile quotidiano praticamente nell'ultimo anno. Mi è piaciuta di più la sua comodità e la durata della batteria di una settimana, che mi hanno permesso di monitorare diverse metriche senza pensarci, incluso il sonno. Nonostante avessi provato orologi più costosi di Huawei, tornavo sempre alla serie Fit e non avevo mai pensato di passare a un altro marchio. Per questo ero entusiasta di provare il nuovo Watch Fit 5 Pro, questa volta in un bianco fresco e con qualche aggiornamento alle sue funzionalità. Posso già dirti che è diventato il mio nuovo dispositivo quotidiano.

Una cosa che mi piace di tutti gli orologi Huawei è che non sono progettati solo come piccoli schermi al polso, né con un forte focus su app e tecnologia. Per Huawei, anche gli smart wearable sono articoli di moda, ed è per questo che ancora questa volta il design del Watch Fit 5 Pro è subito uno dei suoi punti di forza. Huawei ha già iniziato a muoversi verso colori e sfumati più audaci, in particolare sul Watch GT Runner 2 con sfumi arancione, bianco e blu brillante. Gli orologi Watch Fit 5 Pro continuano chiaramente in quella direzione e, rispetto alle opzioni di colore più smorzate del Watch Fit 4 Pro, i nuovi colori risultano più sicuri e alla moda, soprattutto la versione arancione acceso del Watch Fit 5 Pro.

Come ho detto, sto usando il Watch Fit 5 Pro bianco, che secondo me sembra molto fresco, senza che il bianco diventi sterile. Il bianco ha una leggera tonalità beige, che lo rende più caldo e un po' meno sensibile a macchie e scolorimenti. Indosso spesso sneakers bianche, e l'orologio bianco si abbina perfettamente a quelli, soprattutto con abiti estivi casual, dove il colore fa sembrare meno un gadget tecnologico funzionale e più parte di un outfit voluto. A quanto pare questa versione bianca ha un trattamento superficiale a micro-ossido d'arco che aumenta la durezza e la resistenza ai graffi, il che ovviamente è un bene. D'altra parte, questo è stato il primo orologio Huawei ad avere un adesivo esplicito, che indicava di evitare di indossarlo durante il bagno e un'icona che avvertiva contro il sapone.

Il colore non è tutto ciò che mi piace. La finitura dell'orologio aiuta a dare una sensazione premium e si è data maggiore attenzione alla corona rotante che permette di navigare nei menu, dove ora c'è una linea bianca interrotta sullo schermo. Quest'ultimo è un dettaglio piccolo, ma conferisce più carattere all'orologio e, insieme allo schermo 2.5D con bordo zaffiro, il Watch Fit 5 Pro si sente meravigliosamente finito e più costoso di un semplice fitness tracker. Il display stesso ha bornici leggermente più piccole rispetto a prima e rimane molto nitido da vedere, ed è anche ancora più luminoso e facile da leggere alla luce del sole. Il Watch Fit 4 Pro era abbastanza luminoso, ma la luminosità aggiuntiva dà alla modalità torcia un aumento evidente di notte.

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Huawei ha anche aggiunto uno schermo LTPO, una tecnologia di cui si sente parlare negli smartphone, che permette al tasso di aggiornamento di scendere molto, arrivando anche a 1Hz. Non si nota molto questo mentre si usa l'orologio, ma sospetto che aiuti con la durata della batteria, soprattutto quando si usa il Display Sempre Acceso. Anche con il Display Sempre Acceso attivato, ho avuto quasi una settimana di autonomia, ma se lo spegni e usi lo schermo meno spesso, puoi allungarlo ancora di più. Questo rimane uno dei maggiori vantaggi di Huawei rispetto agli orologi che necessitano di ricarica quasi ogni giorno, poiché la ricarica è necessaria solo circa una volta a settimana - anche se hai abilitato il Always On Display - e richiederà solo circa un'ora per completare i giorni successivi.

In termini di funzionalità, il Watch Fit 5 Pro è più un perfezionamento che una rivoluzione, mentre molto deriva dai precedenti orologi Huawei, come il tracciamento da golf e ciclismo del Watch Fit 4 Pro. Ci sono anche le funzionalità di corsa e maratona del Watch GT Runner 2, che si mantengono. Per ogni allenamento all'aperto, c'è una mappa a colori che mostra la posizione, tracciata con grande precisione tramite il sistema di posizionamento Sunflower. Caricare mappe offline via Bluetooth è stato sorprendentemente veloce e il monitoraggio del sonno rimane davvero utile. Il mio sonno è stato scarso nelle ultime settimane a causa della mia attività, e questo era chiaramente visibile nell'app Huawei Health. Il nuovo monitoraggio del pisolino ha funzionato bene anche quando facevo qualche pisolino, anche se avrei voluto che quei sonnellini fossero mostrati più chiaramente nella panoramica generale del sonno.

Mentre l'orologio monitora le tue metriche, avrai bisogno dell'app Huawei Health sul telefono per mettere tutto insieme. Qui puoi trovare le informazioni più complete sul tuo sonno, calorie bruciate, percorsi di corsa o bici, ecc. È anche il luogo dove puoi cambiare i quadranti degli orologi, inclusi i tuoi foto o video come sfondo, o caricare file MP3. L'installazione è facile, anche se si passa fuori dal Google Play Store o dall'App Store di Apple e non ho riscontrato limitazioni usando un telefono Android. All'interno dell'app ci sono diverse funzionalità premium, come quadranti a pagamento e piani di allenamento, ma sono completamente opzionali e non sono fondamentali per l'esperienza del prodotto.

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Una cosa da tenere a mente però è che ora ci sono così tante funzioni che devi davvero passarle correttamente durante la configurazione. Dopo una settimana e mezza, mi sono reso conto di non aver nemmeno attivato il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, semplicemente perché pensavo fosse già attivo. Per diverse funzioni di salute, è necessario dare il permesso sia sull'orologio che nell'app Huawei Health, anche quando si aggiorna da un precedente dispositivo Huawei. Questo ha senso per privacy e durata della batteria, ma la prima configurazione potrebbe essere più chiara, e forse Huawei potrebbe permettere di selezionare tutti i permessi contemporaneamente, ora che il numero di permessi richiesti è cresciuto.

C'è anche una nuova funzione di mini allenamenti. Invece di ricordarti di muoverti solo dopo essere rimasto fermo troppo a lungo, l'orologio ora suggerisce un breve allenamento con un piccolo panda. L'ho provato un paio di volte e per un momento è bello muoversi, ma lo definirei più un espediente divertente che una grande novità. Sembra un po' che venga inserito solo per avere qualcosa di nuovo e il panda può anche essere usato come quadrante e diventa più in forma o più debole a seconda di quanto ti muovi. Personalmente, ho trovato il quadrante Panda troppo infantile per un orologio così bello, e ho preferito di gran lunga il quadrante standard con il suo aspetto elegante e leggermente ghiacciato.

Passando al comfort factor, questo è semplicemente eccellente. Di solito preferisco i cinturini in nylon sugli smartwatch, ma quello bianco in fluoroelastomero si avvicina sorprendentemente. È leggero, flessibile e facile da regolare, e ho avuto fastidio solo quando l'ho indossato troppo stretto per un giorno, lasciando segni piuttosto profondi sulla pelle e facendomi sudare. Quando indossato un po' più largo, il Watch Fit 5 Pro è così leggero che quasi non se ne accorge. È anche abbastanza comodo per dormire mentre lo indosso senza alcun ostacolo e di solito lo tolgo solo durante la doccia o durante la ricarica.

Come smartwatch, Huawei non offre ancora la stessa selezione di app di Apple, ma copre le funzioni più importanti per la maggior parte delle persone. Puoi fare chiamate, visualizzare le notifiche dalle app di messaggistica che arrivano puntualmente, rispondere con risposte preimpostate o digitare su una tastiera minuscola, anche se scrivere su qualsiasi orologio rimane un po' complicato in pratica. Attualmente c'è anche supporto per i pagamenti NFC in molti paesi europei, tramite Curve Pay. Ho provato a farlo funzionare sul Watch GT Runner 2 prima, ma non sono riuscito a superare lo screening KYC, quindi non sono riuscito a provarlo nemmeno sul Watch Fit 5 Pro. C'è un'app di navigazione disponibile e qualche gioco semplice, ma per il resto nessuna app degna di nota, il che può essere uno svantaggio se vuoi avere al polso capacità simili a quelle di un telefono.

In definitiva, sono ancora una volta impressionato da questo dispositivo della serie Watch Fit Pro. È lo stesso comfort, la grande autonomia della batteria e il pacchetto convincente di funzionalità utili di uno smartwatch a cui mi ero già abituato sul Watch Fit 4 Pro. Tuttavia, non direi che l'allenamento Panda o l'aggiunta delle metriche di corsa del Watch GT Runner 2 siano motivi per fare un upgrade. Per quanto riguarda le caratteristiche, i dispositivi Watch Fit di generazione precedente sono ancora molto simili, tuttavia l'esterno ha ricevuto un bel rinnovamento e mi piace molto il colore bianco che ho indossato nelle ultime due settimane. La versione arancione probabilmente è davvero bella anche nella realtà, e con un display nitido, un design eccellente, una batteria di spicco e tutte le funzioni di base necessarie, è un altro pacchetto molto convincente di Huawei. Lo consiglierei praticamente a chiunque, perché è un ponte perfetto tra funzionalità e stile. Il prezzo è anche molto più interessante rispetto alla serie più costosa Huawei Watch GT, alle alternative Apple o Samsung, perché a 300 € (o meno con gli sconti attuali) penso che sia un ottimo rapporto qualità-prezzo.