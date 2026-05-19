Anche se non sempre hanno avuto successo, Satechi dà indubbiamente il meglio di sé quando offre qualità costruttiva e stile di design a un prezzo molto più basso e competitivo. Questo marchio sta lasciando il segno negli uffici, su quelle superfici industriali dove tradizionalmente si può posizionare un Logitech MX Master o un Apple Magic Mouse sulla scrivania. Ma per molto, molto meno, potrebbe altrettanto facilmente essere un Satechi Slim EX.

Giusto, questo topo molto, molto piccolo costa solo 30 dollari. È meno della metà del prezzo di un Magic Mouse, e solo un terzo di un MX Master. Anzi, compete con i più economici dei produttori più noti, e questo stabilisce anche l'asticella delle aspettative.

Pesa 90 grammi ed è presentata in un sorprendente design bicolore elegante, dove i bottoni sono in plastica opaca, mentre il corpo è in alluminio grigio-ardesia, e sembra infinitamente più costoso di quanto non sia in realtà. Ma c'è un problema qui. Questo topo è piccolo, cioè davvero piccolo. Con la mia mano relativamente grande, è semplicemente troppo scomodo da usare quotidianamente, perché costringe una sorta di presa a artiglio, e anche se potrebbe andare bene per le sessioni di gioco, quando parliamo di otto ore di lavoro d'ufficio, non basta. Tuttavia, alcuni membri del nostro team editoriale con mani più piccole ci hanno provato, e hanno detto che era piuttosto comodo.

Per quanto riguarda le specifiche stesse, sono perfettamente affidabili. Sì, questo sensore ha "solo" 1200 DPI, ma è lo stesso dei due modelli concorrenti con cui lo stiamo confrontando qui, e tramite Bluetooth 5.0 è possibile abbinarlo con fino a tre dispositivi. C'è persino un dongle a 2,4GHz che può essere archiviato all'interno del mouse stesso, cosa che nessuno degli altri due offre.

Annuncio pubblicitario:

Ha persino batterie sostituibili che durano molte, molte settimane, quindi è difficile trovare qualcosa di cui lamentarsi. Detto ciò, a causa del design molto semplice del mouse, mancano alcune delle piccole funzionalità extra che alcuni "utenti avanzati" potrebbero cercare, come un pulsante per la regolazione del DPI o semplicemente tasti extra del mouse.

D'altra parte, sia la rotella che questi interruttori Quick Click sono piuttosto buoni e, oltre a essere silenziosi, sono adeguatamente tattili. In definitiva, la Slim EX mantiene ciò che rende Satechi qualcosa di davvero speciale. Superano la concorrenza senza che questo sia subito evidente, ma dovresti verificare se le tue mani trovano confortevole questo design.

HQ

Annuncio pubblicitario: