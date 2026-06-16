Logitech G316 X 98

Quando si tratta di tastiere (e accessori in generale, francamente), posso essere un po' noioso. Sono un grande fan di offrire una vasta gamma di funzionalità e meccaniche da sfruttare agli utenti, ma mi piace anche una tastiera che si confonda con la mia scrivania e diventi parte degli accessori, per così dire, e non un pezzo eccentrico e suggestivo. A tal proposito, quando Logitech ha presentato il G316 X 98, sono rimasto piuttosto subito incuriosito.

Come suggerisce il nome, stiamo parlando di un dispositivo con layout al 98%, il che significa che si ottiene la piena funzionalità di una tastiera normale ma in un formato leggermente più compatto. Questo è un vantaggio immediato per me, perché anche se non considero affatto necessario un tastierino numerico dedicato su una tastiera, mi piace averlo a portata di mano, a patto che non trasformi il dispositivo in un mostro allungato. Nel caso del G316 X 98, stiamo parlando di un dispositivo piuttosto mirato, un dispositivo che offre esattamente ciò che deve offrire e senza troppi dettagli aggiuntivi.

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Infatti, se disattivassi l'elemento RGB, potresti facilmente considerare questa tastiera come un normale accessorio di produttività, il tipo di dispositivo che si adatterebbe perfettamente in ufficio. Anche in questo caso, è sottile e ordinato, ben realizzato e progettato intenzionalmente, e a parte l'RGB, l'unico elemento che tradisce il travestimento di questa tastiera si trova in alto a destra, dove si trova una manopola girevole, una piccola matrice di punti interattiva che mostra informazioni di base, e anche nel pulsante Game Mode di Logitech per ridurre interruzioni inutili.

Come puoi vedere, dal punto di vista del design, il G316 X 98 riceve voti molto alti da parte mia. La qualità costruttiva è eccellente, con plastica di alta qualità usata per il corpo e i keycap, gli interruttori sono meccanici tattili ad alte prestazioni che rispondono e si resettano rapidamente, e la forma e la struttura sono così sottili e pulite che potrei immaginare questo dispositivo come la mia tastiera preferita per molto tempo. E anche se posso accettarlo o lasciarlo con RGB, gli effetti di illuminazione su questo dispositivo sono luminosi, offrono una grande personalizzazione e, oltre all'illuminazione sottotonalità, c'è solo un'altra zona di illuminazione sottile, il che significa che non ti bombarda con colori 'gamerficati'.

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Per quanto riguarda le prestazioni del G316 X 98, è decisamente un dispositivo plug-and-play, che può essere modificato e migliorato secondo le tue esigenze grazie all'impressionante software Logitech G Hub. Ci sono opzioni per cambiare la frequenza di segnalazione da 1000Hz a 8000Hz, se mai avessi bisogno di quel tipo di prestazioni, e oltre a questo, non c'è molto altro che puoi (o potresti davvero dover modificare). Sarebbe bello se la tastiera avesse anche un'opzione wireless? Senza dubbio, ma se il cablaggio è un modo per offrirlo a un prezzo più accessibile, per me va bene quello che stiamo ricevendo, perché spesso la tastiera resta sulla scrivania e si muove a malapena, se non mai.

Con la G316 X 98, stiamo parlando di una tastiera che fa esattamente ciò che si propone di ottenere. La filosofia di design di questo dispositivo è estremamente intenzionale, eppure c'è ancora spazio per un tocco di stile aggiuntivo nella matrice di punti, che è un modo elegante per capire se il caps lock è attivo o se stai alzando o abbassando il volume ruotando la manopola. Ma ancora una volta, a parte questa sfumatura di spezia, questa è una tastiera che mira a offrire ciò che promette, e da fan di un'ingegneria accessiva e diretta negli accessori, non c'è molto altro che potrei desiderare da questo gadget. Si potrebbe sostenere che £109,99/€119,99 sia piuttosto alto per una tastiera, ma ho visto molte opzioni più costose e che offrono meno di questo dispositivo. Quindi, se stai cercando una nuova tastiera che ti servirà per anni, una tastiera che non squadri sulla tua scrivania eppure soddisfi i requisiti legati al gioco, la G316 X 98 è un buon punto di partenza.