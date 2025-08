Harrison Ford non cestina Star Wars per una volta

Harrison Ford potrebbe aver interpretato il nostro mascalzone preferito nei film originali di Star Wars, ma se dovessi chiederglielo di recente, sembrerebbe che gli importi molto poco di una galassia lontana, lontana. Tuttavia, sembra che non rimpianga mai il suo tempo in Star Wars e ne sia persino "grato".

Ripercorrendo alcune battute di spicco della sua leggendaria carriera, Ford si prende una pausa quando raggiunge The Star Wars Holiday Special di tutte le cose per parlare del suo periodo nei panni di Han Solo. "Star Wars è davvero buono per me e sono grato e felice di aver avuto modo di interpretare il personaggio". Ha detto Ford. "Sono felice di averlo fatto ogni singola volta".

Quindi, se i vostri sogni d'infanzia sono stati rovinati ogni volta che Ford ha ringhiato una risposta indifferente alla domanda "chi ha sparato per primo", allora fatevi coraggio sapendo che potrebbe non interessargli i dibattiti dei fan o l'universo, ma era felice di essere nei film.

Nella stessa intervista, Ford ha anche spiegato che quando ha improvvisato la battuta "Lo so" dopo che la principessa Leia ha detto a Han Solo che lo ama, George Lucas ha portato Ford a una proiezione di prova e lo ha fatto sedere accanto a lui. Quando la battuta ha suscitato una bella risata, Lucas l'ha accettata nel film.