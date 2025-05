Harry Belden e Ian Cardoni rivelano come si stanno preparando per i loro ruoli in Rick & Morty

HQ

Di recente, abbiamo avuto modo di sederci con il cast e i creatori di Rick & Morty in vista della premiere dell'ottava stagione della serie animata di successo. Nella nostra intervista con Ian Cardoni, Harry Belden e Spencer Grammer, abbiamo parlato delle voci iconiche dei loro personaggi.

Grammer - che è stato nello show dalla prima stagione - sembra piuttosto simile a Summer nella vita reale, ma Belden e Cardoni, che interpretano rispettivamente Morty e Rick, si prendono un po' di tempo per entrare nel personaggio.

"In un dato giorno c'è molto da fare per me", Ha detto Belden, quando gli è stato chiesto come si riscalda per essere Morty per la giornata. "Mi sveglio presto e quando abbiamo una giornata di registrazione è fisicamente il riscaldamento del lavoro... lavorando i muscoli allungando per poi entrare nel riscaldamento vocale. Facendo tutto il tuo esercizio, i tuoi trilli labiali, i tuoi scioglilingua e sai che per me devo essere molto acuto da Morty, quindi ho davvero raggiunto la gamma di ciò di cui la mia voce è capace".

Cardoni si è buttato nella sua voce di Rick, dicendo che si limita a bere un paio di birre prima di entrare nel ruolo. Poi, passando a una risposta più seria, ha detto: "C'è un sacco di preparazione che ci vuole, un sacco di lavoro invisibile e la cosa principale è solo essere in grado di mantenere la salute vocale per tutto il tempo... Ho imparato alcuni trucchi, ho avuto la guida dei coach e il supporto dei nostri produttori e registi e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo".

Annuncio pubblicitario:

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con il cast di Rick & Morty qui sotto, e guarda anche le nostre interviste con Dan Harmon, Scott Marder, Chris Parnell e Sarah Chalke sul sito.