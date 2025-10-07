Harry Kane mette a tacere le voci su un ritorno in Premier League: un prolungamento a Monaco sembra più probabile

HQ

Harry Kane detiene il record di capocannoniere dell'Inghilterra e del Tottenham Hotspur, ed è a 48 gol dal superare il record di tutti i tempi di Alan Shearer in Premier League a 260. Tuttavia, un ritorno in Premier League sembra improbabile, almeno a breve termine, nonostante le recenti voci suggerissero che fosse entusiasta di un ritorno in Premier League.

Tornato in Inghilterra per capitanare i Tre Leoni per le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo, a Kane è stato chiesto del suo futuro e sembra più vicino a prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco. "In questo momento, direi che siamo in un momento fantastico e non sto pensando a nient'altro", ha detto, tramite la BBC.

"Per quanto riguarda la Premier League, non lo so. Se me lo avessero chiesto quando sono partito per andare al Bayern, avrei detto di sicuro che sarei tornato. Ora che sono lì da un paio d'anni, probabilmente direi che è diminuito un po', ma non direi che non tornerei mai indietro".

Harry Kane è passato al Bayern Monaco nel 2023, dove ha finalmente vinto il suo primo titolo, la Bundesliga, nel 2025. Porre fine alla sua siccità di titoli gli ha portato "più motivazione per fare di più e meglio. Penso di averlo dimostrato quest'anno".

Harry Kane ha già segnato 11 gol in questa stagione con il Bayern, due in più di Haaland e Mbappé, e recentemente è diventato il giocatore più veloce di questo secolo a segnare 100 gol di club nei primi cinque campionati europei, dopo 104 partite con il Bayern.