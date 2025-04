Harry Potter NON sarà agli Universal Studios Gran Bretagna, ecco perché

HQ

Universal Studios Great Britain, un nuovo parco a tema situato nel Regno Unito, a nord di Londra, sarà il primo parco dell'azienda americana in Europa. Mentre sono previste giostre basate su Minions, Jurassic World o Ritorno al futuro, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato mercoledì che il parco "mostrerà al mondo le grandi creazioni britanniche".

Ma, incredibilmente, il franchise mediatico britannico più popolare di tutti i tempi, Harry Potter, non sarà presente al parco, nonostante sia il momento clou di altri parchi a tema della catena Universal a Hollywood, Orlando e in Giappone. E il motivo sembra essere, come previsto, le leggi sul copyright.

Ovviamente, Harry Potter è di proprietà della Warner Bros. Universal ha ottenuto un contratto di locazione per utilizzare l'IP sui loro parchi a tema, ma nel Regno Unito, la Warner gestisce un'altra attrazione, il Warner Bros Studio Tour a Leavesden, nell'Hertfordshire. Questo è ciò che una fonte vicina al progetto ha detto alla BBC:

"La Warner Bros ha i diritti del Regno Unito sulle attrazioni di Harry Potter. Hanno cercato di trovare un modo per aggirarlo, ma non ci sono riusciti. Questo potrebbe cambiare negli anni a venire, però", lasciando la porta aperta a nuovi accordi da fare in futuro, forse anche per Super Nintendo Land, che non sarà presente nel parco nella data di apertura stimata del 2031.

La fonte ha anche detto che, mentre Universal non ha ancora annunciato le giostre che faranno parte del parco e ha sfocato la concept art ufficiale in modo da non mostrare dettagli e caratteristiche specifiche, Universal ha chiuso tutti i contratti ed è improbabile che accada qualcosa. Aggiunge che la maggior parte delle giostre saranno al chiuso, con l'eccezione di tre montagne russe a tema Ritorno al futuro, Jurassic World e Minions.

Per quanto riguarda James Bond, sarà sotto forma di stunt-show, simile a quello di Orlando... che è a tema Jason Bourne.