Harry Potter su HBO annuncia gli attori di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley

Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley hanno volti nuovi. Warner Bros. e HBO Max hanno annunciato chi sarà il protagonista della serie Harry Potter TV, ora in fase di sviluppo. Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, Arabella Stanton sarà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley.

Per generazioni, i tre protagonisti del franchise cinematografico di Harry Potter sono stati Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, che si sono uniti al franchise all'età di dieci anni e sono diventati star mondiali da un giorno all'altro. Ora sarà il turno di questi tre giovani attori.

"Dopo una straordinaria ricerca condotta dalle direttrici del casting Lucy Bevan ed Emily Brockmann, siamo entusiasti di annunciare che abbiamo trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori unici è più che ammirevole e non vediamo l'ora che il mondo assista alla magia che creano insieme sullo schermo. Vorremmo ringraziare le decine di migliaia di bambini che hanno fatto l'audizione. È stato meraviglioso scoprire la vasta gamma di giovani talenti là fuori", ha dichiarato la showrunner Francesca Gardiner.

La serie sarà un fedele adattamento dell'amato libro di Harry Potter, con J.K. Rowling in qualità di produttore esecutivo. Come annunciato da HBO Max, la serie è scritta da Francesca Gardiner, che è anche produttrice esecutiva. Mark Mylod (Succession) sarà produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie, che dovrebbe debuttare nel 2026 o 2027 e durerà per un decennio.