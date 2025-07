Harry Potter TV le star bambine saranno educate sul set per il prossimo decennio

HQ

Quando i film di Harry Potter sono stati inizialmente realizzati circa due decenni fa, la Warner Bros. si è trovata di fronte al compito di creare questi film di successo in coincidenza con varie leggi sulla protezione dei minori nel Regno Unito. Ciò portò alla creazione di una scuola temporanea sul lotto in cui venivano girati i film, una scuola che potesse educare Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e il resto delle star bambine mentre giravano i film durante l'anno accademico. Una configurazione simile verrà utilizzata per la serie Harry Potter TV di HBO.

Secondo BBC News, il Three Rivers District Council ha concesso il permesso per la costruzione di una scuola temporanea sul lotto a Warner Bros. Studios Leavesden nel Regno Unito. Questa struttura sarà utilizzata per educare Dominic McLaughlin, Alastair Stout, Arabella Stanton e le altre star bambine per il prossimo decennio.

Si dice che la scuola sarà aperta dalle 5:30 alle 20:30 nei giorni feriali, il tutto in modo che gli attori possano svolazzare tra il set e le loro classi, ospitando anche riprese notturne, riprese e riprese sul posto quando necessario.

Il rapporto rileva che le aule sono costituite da diversi edifici portatili che sono destinati a ospitare fino a 600 alunni, anche se in genere ne utilizzeranno solo circa 150.

