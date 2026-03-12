Harvest Moon: Echoes of Teradea sarà il prossimo capitolo della amata serie

L'editore Natsume Inc. ha svelato il prossimo capitolo atteso della più ampia serie Harvest Moon. Conosciuto come Harvest Moon: Echoes of Teradea, sarà un'altra esperienza di simulazione di vita incentrato sull'agricoltura che introdurrà un focus sull'addomesticare i lupi e sull'esplorazione più lontana che mai.

Annunciato in un post sui social media, è stato confermato che Harvest Moon: Echoes of Teradea uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e sia su Nintendo Switch 1 che 2. Non abbiamo ancora una data o una finestra di lancio precisa, ma è stata condivisa una sintesi di ciò che il gioco offrirà.

"La nebbia della Foresta degli Echi ora copre la terra di Teradea, e fuori dal Villaggio di Bloomfield dove sei cresciuto, di notte appaiono lupi selvatici. Ci sono persino voci su un grande lupo guardiano che li governa tutti... Ma tu e il tuo migliore amico state per cambiare tutto! Gettando la cautela al vento, partirete per una missione per domare quei lupi e finirete per sbloccare un viaggio molto più grande di quanto immaginassi."

Inoltre, sono state offerte alcune immagini per il gioco, che offrono anche un assaggio dell'agricoltura, dell'esplorazione e dei lupi.