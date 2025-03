Hasbro avrà presto qualcosa da dire sul futuro di Baldur's Gate

HQ

Dopo aver ottenuto il successo travolgente che è stato Baldur's Gate III, l'opportunità di fare un'espansione o un altro gioco è arrivata a Larian. Ma lo sviluppatore ha deciso che si sarebbe diretto altrove, lasciando Hasbro con un gioco di ruolo di grande successo che ha bisogno di un nuovo nome per guidare il suo futuro.

Naturalmente, Hasbro non aveva intenzione di abbandonare Baldur's Gate dopo i risultati del terzo gioco e, parlando con IGN, sembra che presto avremo altro di cui parlare sull'IP. Parlando alla GDC, Dan Ayoub, SVP dei giochi digitali di Hasbro, ha detto che ci sono "molte persone molto interessate a Baldur's Gate".

"Stiamo elaborando i nostri piani per il futuro e cosa faremo con questo. E in realtà, in breve tempo, avremo alcune cose di cui parlare su questo", ha detto.

Hasbro vuole un Baldur's Gate IV da qualche parte in futuro, ma capisce che realizzare un gioco del genere richiederà tempo. "Voglio dire, non abbiamo fretta. A destra? Questo è il punto, adotteremo un approccio molto misurato", ha continuato Ayoub. "Abbiamo un sacco di piani, un sacco di modi diversi per farlo. Stiamo iniziando a pensare, ok, sì, siamo pronti per iniziare a immergerci un po' e parlare di alcune cose. E penso, in brevissimo tempo, come ho detto, ancora una volta, per non esagerare con questo punto, avremo altre cose di cui parlare al riguardo".

Ayoub ha anche detto che Baldur's Gate III ha alzato l'asticella per i giochi di Dungeons & Dragons nel loro complesso, il che comporta una serie di pressioni. Ci sarà sicuramente un'enorme quantità di pressione per chiunque prenda il mantello di Larian per il prossimo Baldur's Gate.