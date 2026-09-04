Hasbro crede ancora in un sequel Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, ma deve trovare un nuovo studio per realizzarlo

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Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ha raccolto un notevole seguito fin dalla sua prima uscita nel 2023. Il film, che racconta le avventure di un gruppo improvvisato di avventurieri che lavorano insieme per un ultimo colpo contro il loro ex membro della gilda, ha ricevuto recensioni critiche molto apprezzate e ha ricevuto ancora più apprezzamenti dopo la sua uscita al botteghino. È stato scritto un sequel, ma c'è solo un grande ostacolo che si sta mettendo in mezzo.

"Penso che Hasbro ci creda molto, e se riusciranno a trovare un partner dello studio per farlo funzionare, vorranno andare avanti. Così come i nostri produttori," ha detto il co-regista Jonathan Goldstein a The Playlist in una recente intervista. Paramount, lo studio che ha finanziato il primo film, lo ha rifiutato dopo che ha incassato 200 milioni di dollari al botteghino con un budget di 150 milioni, per motivi finanziari.

Non è chiaro se un secondo film possa attirare abbastanza spettatori da generare profitti al botteghino, ma un possibile sequel potrebbe voler ridurre il budget. Se il botteghino del 2026 ci ha insegnato qualcosa, è che la gente vuole vedere buoni film (come sempre), ma aiuta un film a fare profitto se non costasse a uno studio centinaia di milioni di dollari che poi deve recuperare.