Hasbro: "Il gioco Snake Eyes non è cancellato"

Durante la notte, abbiamo riferito che lo sviluppatore di G.I. Joe: Snake Eyes, Atomic Arcade, era stato chiuso senza preavviso, cosa confermata da diversi dipendenti su LinkedIn. Questo dava buone ragioni per sospettare che il titolo sarebbe stato in pericolo, dato che uno sviluppatore non è, dopotutto, una parte non trascurabile nella creazione di un gioco.

Anche se è ancora triste che un altro promettente sviluppatore sia stato costretto a chiudere, Hasbro e Wizards of the Coast hanno ora commentato la questione tramite Wccftech, dove un rappresentante afferma:

"Il gioco Snake Eyes non è cancellato. La squadra sta attualmente dedicando tempo a valutare la direzione da seguire per il gioco. Anche se le decisioni non sono state finalizzate, siamo impegnati a fornire aggiornamenti non appena possibile."

Non siamo ancora del tutto sicuri. Purtroppo, è abbastanza comune che i giochi non sopravvivano ai cambiamenti degli studi, o che diventino qualcosa di completamente diverso da quanto era stato originariamente previsto. E anche se si trovasse un nuovo sviluppatore, non è chiaro quanto del vecchio lavoro voglia utilizzare, quindi non è certo che la visione di un'avventura più matura con i ninja Snake Eyes sarà il risultato finale e il gioco probabilmente sarà ritardato di diversi anni.

In breve, siamo un po' più positivi rispetto a quella notte, ma ci sono ancora molte preoccupazioni.