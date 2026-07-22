Hasbro perderà 56 milioni di dollari per giochi cancellati "previsti per il 2028 e oltre"

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Hasbro ha registrato un impairment non monetario di 56 milioni di dollari durante il secondo trimestre del suo anno fiscale. Questo deriva dalla cancellazione di diversi videogiochi che il marchio prevedeva di uscire nel 2028 e negli anni successivi.

Questo è stato rilevato per la prima volta da PC Gamer, il che sottolinea anche che non è una perdita diretta per Hasbro. Invece, si tratta di una diminuzione del valore di un bene rispetto al suo valore precedente. Hasbro è stata piuttosto sicura delle sue iniziative videoludiche in passato, soprattutto dopo il successo di Baldur's Gate III. Avvicinandoci però al terzo anniversario dell'uscita di quel gioco, non c'è alcun annuncio per un sequel, né nulla che sembri che possa creare un successo simile per Hasbro.

Larian è tornata a lavorare a un nuovo gioco di Divinity, Warlock è in lavorazione ma ne sappiamo pochissimo, e Archetype Entertainment consegnerà Exodus il prossimo anno, che probabilmente ha le migliori possibilità di essere un successo se offre quella sensazione Mass Effect che ci è tanto mancata.

Già conosciamo almeno uno dei giochi che Hasbro ha cancellato, poiché ha annunciato che il nuovo gioco dello studio di Stig Asmussen, Giant Skull, è stato cancellato quest'anno. Anche un gioco con G.I. Joe potrebbe essere in discussione, ma al momento della stesura non è stato confermato. Il CEO di Hasbro, Chris Cocks, ha dichiarato: "Negli ultimi trimestri abbiamo esaminato il nostro portafoglio e aggiornato i nostri piani per il futuro digitale di Hasbro. Quel lavoro ha incluso la cancellazione di diversi giochi previsti per il 2028 e oltre, e la registrazione di una svalutazione non monetaria di 56 milioni di dollari in questo trimestre per i costi capitalizzati correlati." Ha poi ricordato che Baldur's Gate III rimane "uno dei giochi di ruolo più grandi e premiati dell'ultimo decennio."