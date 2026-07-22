Hasbro presenta le sue figure di qualità premium Link, Zelda e Ganondorf della collezione The Legend of Zelda

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Una delle iniziative più attese dai fan nel 2026 - l'anno che segna il 40° anniversario del franchise di The Legend of Zelda - era avere uno sguardo (e, naturalmente, acquistare, se possibile) alcune delle figure che Hasbro sta realizzando in collaborazione con Nintendo, e ieri hanno lasciato intendere che le avremmo viste oggi. L'annuncio è arrivato, e ora abbiamo un primo sguardo alle tre figure della collezione Heroes of Hyrule appena state rilasciate sul negozio Hasbro Pulse.

Le figure sono alte 15 centimetri (anche se quella di Ganondorf è più alta, 19 centimetri) e sono realizzate in plastica ad alta densità, con oltre 20 punti di articolazione ciascuna, oltre a un ulteriore strato di materiali morbidi, e sono adatte ai 4 anni in su, nel caso tu stia pensando di regalarne una ai più piccoli della famiglia. I prezzi variano da 32,99 euro (per le figure Link e Zelda ciascuna) a 44,99 euro per la figura Ganondorf. Il sito offre la consegna gratuita per ordini superiori a 70 euro, e le tre cifre inizieranno la spedizione dal 17 marzo 2027, giusto in tempo per arrivare a casa tua prima dell'uscita del film il prossimo anno.

Ecco i link per preordinare il tuo Link, o lo Zelda, o Ganondorf, e non perderti la galleria immagini qui sotto.