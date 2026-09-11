Hasbro rilascia una dichiarazione sui post sull'IA del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti con Optimus Prime

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L'attuale governo degli Stati Uniti e l'amministrazione Trump stanno infastidindo molti fan in tutto il mondo con il loro totale disprezzo per la proprietà intellettuale e l'uso di marchi e personaggi affermati e amati per promuovere la loro agenda polarizzante.

Abbiamo visto innumerevoli video e immagini generati da intelligenza artificiale basati sul mondo di Halo, Pokémon, The Legend of Zelda e, ancora più recentemente, Transformers. Quest'ultimo ha visto Optimus Prime apparire come una sorta di alleato del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) negli Stati Uniti e, naturalmente, non è stato molto apprezzato da molti fan, né da Hasbro, proprietario di Transformers.

In una dichiarazione sui social media, Hasbro ha ora condannato questi post generati dall'IA e ha annunciato che non riflettono né il marchio Transformers né Hasbro.

"Optimus Prime è un personaggio amato che rappresenta umiltà, leadership, compassione e giustizia. Hasbro è a conoscenza dei post recenti che utilizzano la sua immagine. Questi post sono stati fatti senza permesso e non rappresentano il marchio Transformers né Hasbro."

I post del DHS sono stati successivamente rimossi, ma il danno sembra ormai ormai fatto.