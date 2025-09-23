Hatsune Miku è arrivato per Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Tecnicamente parlando, Sonic Racing: Crossworlds non è ancora stato rilasciato, e solo coloro che hanno preordinato e quindi ottenuto un vantaggio di qualche giorno sono attivi e funzionanti. Tuttavia, ciò non impedisce a Sonic Team e Sega di rilasciare un nuovo personaggio per il gioco.

In precedenza abbiamo segnalato l'ambizioso obiettivo di lanciare un driver gratuito per il gioco ogni mese, e sembra che facciano sul serio. Pertanto, il precedentemente confermato Hatsune Miku è stato ora consegnato ai fan di Sonic Racing: Crossworlds e può essere scaricato senza costi aggiuntivi.

Per tutti i comuni mortali che non hanno preordinato Sonic Racing: Crossworlds, uscirà il 25 settembre. L'abbiamo già recensito e puoi leggere cosa ne pensiamo qui.

Anche... Non dimenticare di richiedere contenuti gratuiti creando un account Sega.