Hatsune Miku riceverà cuffie wireless ufficiali

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In un reportage stampa scritto in cinese e riportato da Dexerto, Hatsune Miku riceverà degli auricolari wireless ufficiali. Da una prospettiva occidentale, purtroppo, c'è un problema. Questa collaborazione tra la società audio cinese MOONDROP e Hatsune Miku è attualmente disponibile solo in Cina.

Il merchandising di Hatsune Miku è sempre stato diffuso: periferiche per PC, canne da pesca fosforescenti, auto sportive a tema Miku e persino proiezioni gigantesche che appaiono sui grattacieli di Tokyo. Questi auricolari promettono di "ricreare il classico design V3 di Hatsune Miku con la sua tavolozza di colori teal distintiva e il marchio iconico 01". E non dimentichiamo la custodia a tema porri.

Sono inclusi il supporto Bluetooth 6.0, audio ad alta definizione LHDC, cancellazione attiva attiva del rumore adattiva, riduzione del rumore AI per le chiamate e una modalità di gioco a bassa latenza. Questi auricolari ti permettono di giocare fino a 12,5 ore e fino a 41 ore grazie al caricatore con porri.

Ma, come già detto, questi auricolari sono attualmente disponibili solo in Cina.