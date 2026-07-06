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Hatsune Miku: Starry Party

Hatsune Miku: Starry Party annunciato

Un nuovo party challenger si sta preparando per il 2027, in cui fino a sei giocatori potranno unirsi al divertimento.

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La cantante virtuale Hatsune Miku è stata conosciuta ben oltre i confini del Giappone da diversi anni e, grazie a una stretta collaborazione con Sega, è anche un nome importante nel mondo dei videogiochi, dove l'abbiamo vista non solo nella serie Project Diva ma anche come primo personaggio ospite in Sonic Racing: Crossworlds.

Ora è stato annunciato un nuovo gioco con lei protagonista, ovvero Hatsune Miku: Starry Party (sviluppato da Good Smile Company), che, come suggerisce il nome, è un gioco da festa. Secondo le informazioni limitate disponibili, fino a sei persone potranno suonare contemporaneamente, e il design grafico si basa su Nendoroid, l'equivalente giapponese di Funko Pop.

PC e Switch 2 sono le uniche piattaforme confermate per Hatsune Miku: Starry Party finora, e potete vedere il primo trailer qui sotto.

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