Haunted Chocolatier avrà un mondo più grande di Stardew Valley

È affascinante vedere ulteriori informazioni su Haunted Chocolatier fare il suo arrivo. Il prossimo progetto è il prossimo sforzo dello sviluppatore ConcernedApe, proprio l'individuo che ha creato Stardew Valley. ConcernedApe è stato desideroso di condividere informazioni su Haunted Chocolatier, nonostante il fatto che ci sia molto poco di sostanziale mai mostrato sul gioco, il tutto mentre il presunto finito Stardew Valley continua a ricevere aggiornamenti e miglioramenti, forse per sempre...

In un recente post su X, ConcernedApe ha ricordato ancora una volta ai fan che Haunted Chocolatier è in produzione e in arrivo, osservando che il gioco avrà successo Stardew Valley avendo un mondo aperto più grande.

"Il mondo di Haunted Chocolatier è più grande di Stardew Valley".

Non è chiaro quanto sia più grande, e allo stesso modo stiamo ancora aspettando qualsiasi forma di informazione in relazione al gioco e quando potrebbe effettivamente arrivare, qualcosa di cui i fan sono ansiosi di saperne di più da anni.